Nóng: Chủ tịch FLC công bố lộ trình đưa cổ phiếu quay lại sàn

Tại ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Tập đoàn FLC diễn ra sáng 27/5, các vấn đề liên quan đến cổ phiếu FLC, lộ trình niêm yết trở lại tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ cổ đông.

Trả lời tại đại hội, Chủ tịch HĐQT FLC Vũ Anh Tuân cho biết, doanh nghiệp hiện vẫn là công ty đại chúng và đang hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, FLC đang trong quá trình hoàn thiện các nghĩa vụ còn tồn đọng, trong đó trọng tâm là việc công bố báo cáo tài chính kiểm toán cho các năm trước. Đây được xác định là điều kiện tiên quyết để cổ phiếu có thể được phép giao dịch trở lại trên thị trường.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, thời gian qua, HĐQT và ban điều hành đã tập trung đẩy nhanh công tác kiểm toán, đồng thời xử lý các vấn đề tài chính và pháp lý liên quan. Kế hoạch đặt ra là hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán trong năm 2026, với mốc dự kiến cụ thể vào tháng 1/2027.

“Ngay sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán, công ty sẽ triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký giao dịch trở lại theo đúng quy định”, ông Tuân nhấn mạnh.

Liên quan đến việc cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết trước đó, Chủ tịch FLC khẳng định điều này không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu hợp pháp của cổ đông. Về bản chất, cổ đông vẫn nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp, đồng thời các quyền cơ bản theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty vẫn được đảm bảo đầy đủ.

Đối với các giao dịch chuyển nhượng cổ phần, FLC cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi và khả năng theo dõi tài sản của nhà đầu tư.

“Chúng tôi cam kết xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến xác nhận quyền sở hữu của cổ đông trong thời gian sớm nhất”, lãnh đạo nói.

Về triển vọng hoạt động, lãnh đạo FLC đánh giá năm 2026 sẽ là giai đoạn bản lề khi tập đoàn dự kiến triển khai trở lại hàng loạt dự án trọng điểm từng bị gián đoạn. Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên cơ sở tái cấu trúc toàn diện, đồng thời từng bước khôi phục năng lực vận hành và dòng tiền.

Doanh nghiệp kỳ vọng việc tái khởi động các dự án sẽ tạo nền tảng cải thiện kết quả kinh doanh, qua đó hỗ trợ tiến trình hoàn tất kiểm toán và đáp ứng các điều kiện pháp lý để quay trở lại thị trường chứng khoán.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, Tổng Giám đốc Bùi Hải Huyền cho biết FLC dự kiến đưa cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM vào quý I/2026. Song song với việc mở rộng và tái cơ cấu hệ sinh thái, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thuế vào đầu quý II/2026. Tuy nhiên, kế hoạch này đến nay vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.