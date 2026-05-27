HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nóng: Chủ tịch FLC công bố lộ trình đưa cổ phiếu quay lại sàn

THẾ ANH
|

Dự kiến tháng 1/2027, FLC sẽ hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán và triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký giao dịch trở lại.

- Ảnh 1.

Tại ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Tập đoàn FLC diễn ra sáng 27/5, các vấn đề liên quan đến cổ phiếu FLC, lộ trình niêm yết trở lại tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ cổ đông.

Trả lời tại đại hội, Chủ tịch HĐQT FLC Vũ Anh Tuân cho biết, doanh nghiệp hiện vẫn là công ty đại chúng và đang hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, FLC đang trong quá trình hoàn thiện các nghĩa vụ còn tồn đọng, trong đó trọng tâm là việc công bố báo cáo tài chính kiểm toán cho các năm trước. Đây được xác định là điều kiện tiên quyết để cổ phiếu có thể được phép giao dịch trở lại trên thị trường.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, thời gian qua, HĐQT và ban điều hành đã tập trung đẩy nhanh công tác kiểm toán, đồng thời xử lý các vấn đề tài chính và pháp lý liên quan. Kế hoạch đặt ra là hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán trong năm 2026, với mốc dự kiến cụ thể vào tháng 1/2027.

“Ngay sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán, công ty sẽ triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký giao dịch trở lại theo đúng quy định”, ông Tuân nhấn mạnh.

Liên quan đến việc cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết trước đó, Chủ tịch FLC khẳng định điều này không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu hợp pháp của cổ đông. Về bản chất, cổ đông vẫn nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp, đồng thời các quyền cơ bản theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty vẫn được đảm bảo đầy đủ.

Đối với các giao dịch chuyển nhượng cổ phần, FLC cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi và khả năng theo dõi tài sản của nhà đầu tư.

“Chúng tôi cam kết xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến xác nhận quyền sở hữu của cổ đông trong thời gian sớm nhất”, lãnh đạo nói.

TIN LIÊN QUAN

Về triển vọng hoạt động, lãnh đạo FLC đánh giá năm 2026 sẽ là giai đoạn bản lề khi tập đoàn dự kiến triển khai trở lại hàng loạt dự án trọng điểm từng bị gián đoạn. Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên cơ sở tái cấu trúc toàn diện, đồng thời từng bước khôi phục năng lực vận hành và dòng tiền.

Doanh nghiệp kỳ vọng việc tái khởi động các dự án sẽ tạo nền tảng cải thiện kết quả kinh doanh, qua đó hỗ trợ tiến trình hoàn tất kiểm toán và đáp ứng các điều kiện pháp lý để quay trở lại thị trường chứng khoán.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, Tổng Giám đốc Bùi Hải Huyền cho biết FLC dự kiến đưa cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM vào quý I/2026. Song song với việc mở rộng và tái cơ cấu hệ sinh thái, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thuế vào đầu quý II/2026. Tuy nhiên, kế hoạch này đến nay vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

Tags

cổ phiếu

FLC

Chủ tịch FLC

ĐHĐCĐ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại