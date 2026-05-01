NÓNG: Cháy lớn tại khách sạn ở Pattaya, nhiều người mắc kẹt bên trong

Theo thông tin được đăng tải, vụ cháy bùng phát vào khoảng 21h ngày 21/5 (giờ địa phương) tại một khách sạn ở khu vực Pattaya, tỉnh Chonburi.

Các hình ảnh và video tại hiện trường cho thấy ngọn lửa bốc lên từ bên trong khách sạn, trong khi lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt để tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa những người mắc kẹt ra ngoài và triển khai công tác dập lửa liên tục.

Hiện chưa có thông tin chính thức về số người thương vong cũng như nguyên nhân vụ cháy. Nhà chức trách đang tiếp tục xử lý hiện trường và cập nhật tình hình.

Nguồn: Khaosod