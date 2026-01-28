Một nghiên cứu chung của các nhà khoa học Trung Quốc gần đây đã phát hiện ra rằng thuốc nucleoside đường uống VV116, được phê duyệt để điều trị COVID-19, cho thấy hoạt tính kháng virus đáng kể giúp chống lại virus Nipah. Điều này mang lại hy vọng mới cho việc phòng ngừa và điều trị căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang khiến các quốc gia châu Á lo sợ. (Theo một tuyên bố được Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) công bố ngày 26/1).

Theo tuyên bố của Viện Virus học Vũ Hán, kể từ khi bùng phát lần đầu tiên được biết đến ở Malaysia vào năm 1998, virus Nipah đã trở thành mối lo ngại lớn về sức khỏe cộng đồng với tỷ lệ tử vong từ 40% đến 70%. Vào tháng 1 năm nay, bang Tây Bengal của Ấn Độ đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh và tử vong mới, với khoảng 100 người tiếp xúc gần được cách ly. Do chưa có phương pháp điều trị hoặc vắc-xin được phê duyệt và phạm vi vật chủ rộng của virus, WHO đã xếp virus Nipah vào loại mối đe dọa khu vực ưu tiên hàng đầu.

Nhóm nghiên cứu chung từ Viện Virus học Vũ Hán, Viện Dược liệu Thượng Hải và Công ty Khoa học Đời sống Vigonvita gần đây đã công bố một bài báo có tiêu đề “Thuốc nucleoside đường uống VV116 là một ứng cử viên đầy triển vọng để điều trị nhiễm virus Nipah” trên tạp chí quốc tế Emerging Microbes & Infections.

VV116 là một loại thuốc kháng virus đường uống đã được phê duyệt để điều trị COVID-19 tại Trung Quốc và Uzbekistan. Thuốc này và các sản phẩm phụ hoạt tính của nó đã cho thấy tác dụng ức chế đáng kể đối với virus Nipah, bao gồm cả “chủng Malaysia” (NiV-M) và “chủng Bangladesh” (NiV-B), trong các thí nghiệm trong ống nghiệm.

Trong mô hình nhiễm trùng liều gây chết người sử dụng chuột hamster vàng, việc sử dụng VV116 đường uống với liều 400 miligam trên mỗi kg trọng lượng cơ thể đã làm tăng tỷ lệ sống sót của động vật lên 66,7% và làm giảm đáng kể tải lượng virus trong các cơ quan đích chính như phổi, lá lách và não. (Theo tuyên bố được phát hành bởi Viện Virus học Vũ Hán, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc).

Kết quả nghiên cứu đã khẳng định tiềm năng điều trị của VV116 đối với nhiễm virus Nipah, cho thấy thuốc này có thể được sử dụng như một phương pháp điều trị dự phòng cho các nhóm có nguy cơ cao như nhân viên y tế và nhân viên phòng thí nghiệm, đồng thời cũng là một lựa chọn thuốc sẵn có để ứng phó với các đợt bùng phát virus Nipah hiện tại và tương lai.

Công ty Vigonvita Life Science Co cho biết hôm thứ Ba rằng dữ liệu tiền lâm sàng chỉ ra rằng VV116 có tiềm năng được phát triển thành phương pháp điều trị nhiễm virus Nipah. Do tỷ lệ tử vong cao của virus này và việc thiếu vắc-xin hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt, công ty sẽ theo dõi chặt chẽ các xu hướng bùng phát liên quan và tiến hành các thử nghiệm lâm sàng để điều trị và phòng ngừa sau phơi nhiễm khi cần thiết.

Một số chuyên gia trong ngành dược phẩm cũng lưu ý rằng, mặc dù các nghiên cứu hiện tại cho thấy tiềm năng của VV116 trong việc phòng ngừa và điều trị virus Nipah, nhưng vẫn cần một loạt các nghiên cứu lâm sàng nghiêm ngặt và thử nghiệm lâm sàng sâu rộng trước khi có thể sử dụng trong thực tế.

Ngày 26/1 vừa qua, Wang Xinyu - Phó Giám đốc khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Huashan trực thuộc Đại học Fudan, đã chia sẻ, theo dữ liệu giám sát từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở nhiều quốc gia, Ấn Độ đang trong giai đoạn lây lan tích cực của virus Nipah. Dữ liệu cho thấy mặc dù tình hình chưa đạt đến mức dịch bệnh quy mô lớn, nhưng các đợt bùng phát nhỏ lẻ với tỷ lệ tử vong cao đang xảy ra ở một số khu vực tại Ấn Độ, thể hiện đặc điểm lây lan xuyên vùng và lây nhiễm tập trung trong bệnh viện.

Wang cho biết cho đến nay chưa có trường hợp nhiễm virus Nipah ở người nào được xác nhận tại Trung Quốc đại lục. “Người dân không cần hoảng sợ, nhưng nên thận trọng với virus, duy trì thói quen vệ sinh tốt và tin tưởng vào hiệu quả của các biện pháp giám sát và phòng ngừa khoa học”, Wang Xinyu nhấn mạnh.