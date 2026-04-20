Tối muộn ngày 19/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo sản phẩm thực phẩm ăn dặm HiPP.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, ngày 19/4/2026, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo thông báo về việc Công ty HiPP - nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức-Thụy Sĩ và chuỗi siêu thị SPAR thu hồi toàn bộ sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP Vegetable Carrot with Potato) loại hũ 190gram tại 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo do nghi ngờ sản phẩm này có chứa thuốc chuột.

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm hũ ăn dặm HiPP.

Thuốc diệt chuột được phát hiện trong một mẫu thử của sản phẩm hũ ăn dặm vị cà rốt và khoai tây loại 190gram

Cùng với đó, làm việc với công ty công bố sản phẩm hũ ăn dặm HiPP (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các đơn vị liên quan tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm hũ ăn dặm HiPP nêu trên. Đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 27/4/2026.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng đã có công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các sản phẩm nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trước đó, tại Áo đã phát hiện mẫu kiểm nghiệm từ hũ HiPP "cà rốt với khoai tây" (190g) do một khách hàng báo cáo tại khu vực Eisenstadt-Umgebung, đã cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột.

Cơ quan chức năng cho biết các hũ nghi vấn có thể nhận diện qua một số dấu hiệu như nhãn tròn màu đỏ ở đáy, nắp đã bị mở hoặc hư hỏng, không còn niêm phong an toàn hoặc có mùi bất thường.

Các mẫu sản phẩm thu giữ tại Cộng hòa Séc và Slovakia cũng ghi nhận dấu hiệu chứa chất độc trong những xét nghiệm ban đầu.