Chiều 19/4, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức Phiên họp toàn thể, thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Dự thảo Nghị quyết nhằm thể chế hóa tinh thần Nghị quyết số 80 và một số nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, phát triển công nghiệp hóa.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Sau khi tiếp thu ý kiến, dự thảo Nghị quyết gồm 13 điều, trong đó, ngày 24/11 hàng năm được quy định là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ. Khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.

Đặc biệt, dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa; ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa; bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống và bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm…

Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành sự cần thiết, mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết với những lý do nêu trong tờ trình của Chính phủ.

Cơ quan thẩm tra tán thành đề nghị của Chính phủ về việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn. Tuy nhiên đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định tại dự thảo Nghị quyết để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Dự thảo Nghị quyết quy định nhiều cơ chế, chính sách sẽ phát sinh nguồn lực tài chính lớn khi triển khai. Vì vậy, Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Bộ Tài chính phân tích, đánh giá tổng thể nguồn lực tài chính cần thiết để bảo đảm tính khả thi của các chính sách...

Đề cập đến một số nội dung cụ thể, các đại biểu đề nghị nghiên cứu có chính sách đối với các đơn vị nghệ thuật truyền thống địa phương, để bảo tồn nghệ thuật đặc thù mang tính vùng miền, không “nghiệp dư hóa chuyên nghiệp”; quan tâm hơn đến chính sách hỗ trợ phát hiện, đào tạo và sử dụng tài năng trẻ trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống…

Theo chương trình, sáng 20/4, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết này, sau đó các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến trong khi biểu quyết thông qua trong đợt 2 kỳ họp.