NÓNG: Bộ GD&ĐT thông tin ban đầu vụ một trường ở Tuyên Quang có tới 147 điểm 10 môn Toán thi tốt nghiệp THPT

Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã phát hiện một số dấu hiệu cần rà soát đối với kết quả môn Toán của tỉnh Tuyên Quang

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết qua quá trình rà soát đã nhận thấy kết quả môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số dấu hiệu cần được kiểm tra, làm rõ. Vì vậy, từ ngày 2/7, Bộ đã cử đoàn công tác phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc rà soát được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc và toàn diện nhằm đánh giá đúng bản chất sự việc. Trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có), các đơn vị liên quan sẽ xử lý theo đúng quy định. Bộ khẳng định sẽ kịp thời thông tin tới các cơ quan báo chí và người dân ngay khi có kết quả kiểm tra chính thức.

Động thái này được đưa ra sau khi dư luận xôn xao trước thống kê điểm thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang. Theo dữ liệu công bố, toàn tỉnh có 154 bài thi đạt điểm tuyệt đối môn Toán, nhưng riêng một trường đã chiếm tới 147 bài, tương đương hơn 95% tổng số điểm 10 của địa phương. Đáng chú ý, các bài thi đạt điểm tuyệt đối này xuất hiện trong một dải khoảng 328 số báo danh liên tiếp, từ khoảng 080163xx đến 080166xx.

Không chỉ có số lượng điểm 10 cao bất thường, nhóm 328 thí sinh nói trên còn có phổ điểm rất đồng đều với điểm trung bình lên tới 9,58. Phổ điểm môn Toán của Tuyên Quang năm nay cũng được nhiều người chú ý khi số bài đạt điểm 10 còn nhiều hơn số bài ở các mức 9,2; 9,4; 9,6 hay 9,8.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn toán nhưng trong đó đã có 147 điểm 10 thuộc về một trường. (Ảnh: Dân Trí)

Sáng 3/7, Công an tỉnh Tuyên Quang xác nhận đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra kết quả thi môn Toán. Trả lời VnExpress, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết toàn bộ 328 thí sinh trong dải số báo danh nêu trên đều là học sinh của Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo lãnh đạo Sở, đây là khóa học sinh có nền tảng học tập tốt, nhiều em đã được đào tạo trong môi trường chuyên từ bậc THCS. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đầu năm nay, học sinh của trường đạt 59 giải - mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó có em được lựa chọn vào vòng tuyển chọn đội tuyển quốc tế.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Đại diện Sở cũng cho biết trong suốt năm học, nhà trường và ngành giáo dục địa phương tổ chức từ 8 đến 9 đợt thi thử, đồng thời giao chỉ tiêu chất lượng để các trường tăng cường ôn tập cho học sinh. Theo đánh giá của vị này, đề thi Toán năm nay được nhận định dễ hơn những năm trước, trong khi học sinh của trường vốn đã có kết quả rất cao ở các kỳ thi thử. Ông cũng khẳng định bước đầu cho rằng khâu chấm thi không có vấn đề.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với khoảng 1,2 triệu thí sinh dự thi trên cả nước. Tại Tuyên Quang, điểm trung bình môn Toán đạt 5,7, xếp thứ 18 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố. Hiện kết quả kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng vẫn đang được tiếp tục thực hiện và sẽ được công bố sau khi quá trình rà soát hoàn tất.

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