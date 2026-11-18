Kế hoạch năm 2027 của Thanh tra Chính phủ có 49 cuộc thanh tra dự phòng. Trong số này có cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và một số đơn vị liên quan, dự kiến triển khai trong quý IV/2027.

Theo Quyết định số 1032/QĐ-TTCP ngày 12/11/2026, Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch thanh tra năm 2027 gồm 108 cuộc, trong đó có 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Dự kiến thanh tra tại các doanh nghiệp vàng bạc đá quý trong quý IV/2027

Tại mục 35 Phụ lục 2, Thanh tra Chính phủ nêu tên Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu và một số đơn vị khác có liên quan.

Cuộc thanh tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý, ngoại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng và trang sức, mỹ nghệ. Cục IX là đơn vị tiến hành. Thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026, thời hạn thanh tra 45 ngày, dự kiến triển khai trong quý IV/2027.

VPBank, Shopee, Lazada, Google và TikTok cũng có tên trong danh sách dự phòng

Trong lĩnh vực ngân hàng, Phụ lục 2 nêu cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cấp tín dụng và phòng, chống rửa tiền tại VPBank, với thời kỳ thanh tra từ năm 2025 đến năm 2026. Danh sách cũng có cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trong cùng thời kỳ. Cả hai cuộc đều do Cục VI tiến hành, dự kiến triển khai trong quý III hoặc quý IV/2027.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Cục IX dự kiến thanh tra việc tuân thủ pháp luật của các chủ sở hữu website, sàn thương mại điện tử Tiki.vn, chotot.com, vatgia.com, enbac.com, shopee.vn, lazada.vn và một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. Cuộc thanh tra dự kiến triển khai trong quý IV/2027, với thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến năm 2026.

Đối với quảng cáo trên mạng, danh sách dự phòng nêu tên Google Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam cùng một số doanh nghiệp khác. Nội dung thanh tra là việc chấp hành quy định pháp luật về quảng cáo trên mạng, trọng tâm là hoạt động cung cấp, kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Cục XI dự kiến triển khai trong quý III hoặc quý IV/2027, với thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2026 đến thời điểm thanh tra.

Cũng trong lĩnh vực nội dung số, Công ty cổ phần NCT (NhacCuaTui) có tên trong danh sách dự phòng về việc chấp hành quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động khai thác, sử dụng và kinh doanh nội dung trên môi trường số. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến thời điểm thanh tra, dự kiến triển khai trong quý III hoặc quý IV/2027.