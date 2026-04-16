NÓNG: 1 “ông lớn” ngành truyền thông bất ngờ qua đời, giới giải trí bàng hoàng

Công ty TNHH Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba vừa phát đi thông báo chính thức, xác nhận ông Wang Zijie (Vương Tử Kiệt), người sáng lập doanh nghiệp đã qua đời tại Thượng Hải, Trung Quốc vào 19h ngày 14/4/2026 do bệnh tim, hưởng thọ 63 tuổi.

Hình ảnh cáo phó được phía công ty ông đăng tải sáng ngày 16/4

Theo thông cáo, dù đã được đưa đi cấp cứu, ông không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của người đứng đầu Siba Media khiến nội bộ công ty và giới giải trí Trung Quốc không khỏi bàng hoàng. Nhiều nhân sự trong ngành, nghệ sĩ và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối trên mạng xã hội ngay sau khi thông tin được công bố.

Ông Wang Zijie (Vương Tử Kiệt)

Thông tin này nhanh chóng lan rộng và trở thành chủ đề được quan tâm hàng đầu tại Trung Quốc, không chỉ bởi vị thế của Wang Zijie trong ngành mà còn bởi dấu ấn đặc biệt ông để lại trong cả hai lĩnh vực tưởng chừng tách biệt là game online và công nghiệp thần tượng.

Sinh năm 1963 tại Thượng Hải, Wang Zijie xuất thân từ lĩnh vực công nghệ với nền tảng học thuật vững chắc khi tốt nghiệp ngành Toán tại Đại học Fudan và có bằng thạc sĩ tại Đại học Doshisha (Nhật Bản). Con đường sự nghiệp của ông bắt đầu từ những năm đầu của kỷ nguyên internet tại Trung Quốc, giai đoạn mà ngành công nghiệp game trực tuyến còn ở thời kỳ sơ khai.

Năm 2003, ông sáng lập 9you.com, nền tảng game trực tuyến từng “làm mưa làm gió” tại thị trường Trung Quốc. Đây được xem là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa mô hình game online phát triển mạnh mẽ trong nước, góp phần hình thành thói quen giải trí mới của giới trẻ thời bấy giờ.

Những tựa game như Audition Online hay O2Jam không chỉ phổ biến rộng rãi mà còn trở thành ký ức của cả một thế hệ game thủ. Thành công này giúp Wang Zijie nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành game online Trung Quốc, đồng thời tích lũy nền tảng tài chính và kinh nghiệm vận hành hệ sinh thái người dùng quy mô lớn.

Đến năm 2012, ông tạo bước ngoặt lớn khi chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí, thành lập SNH48, nhóm nhạc nữ phát triển dựa trên mô hình AKB48 của Nhật Bản nhưng được điều chỉnh để phù hợp với thị trường nội địa. Quyết định này ban đầu gây nhiều hoài nghi, song lại mở ra một hướng đi mới cho ngành công nghiệp thần tượng tại Trung Quốc.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một nhóm nhạc, Wang Zijie còn phát triển cả hệ sinh thái xoay quanh nghệ sĩ và người hâm mộ, từ biểu diễn trực tiếp, bình chọn, tương tác fan đến các hoạt động thương mại hóa. Mô hình này giúp gia tăng mức độ gắn kết giữa thần tượng và người hâm mộ, đồng thời tạo ra nguồn doanh thu đa dạng, điều hiếm có tại thời điểm đó.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Siba Media (STAR48) dần trở thành một trong những công ty quản lý văn hóa và đào tạo nghệ sĩ có ảnh hưởng tại Trung Quốc. Từ một doanh nghiệp game, Wang Zijie đã từng bước xây dựng nên một “đế chế idol” với hàng trăm nghệ sĩ và hệ sinh thái vận hành khép kín.

Sự ra đi của Wang Zijie không chỉ khép lại hành trình hơn 20 năm hoạt động trong ngành, mà còn để lại khoảng trống đáng kể trong bối cảnh ngành giải trí Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Với nhiều người, ông được xem là một trong những nhân vật tiên phong, góp phần định hình cách vận hành của mô hình kinh tế người hâm mộ tại thị trường tỷ dân.

Dù còn nhiều tranh cãi trong quá trình phát triển, không thể phủ nhận rằng những đóng góp của Wang Zijie đã để lại dấu ấn rõ nét trong cả lĩnh vực game online lẫn công nghiệp thần tượng, hai mảnh ghép quan trọng của ngành giải trí hiện đại.