Nóng: 1 nữ người mẫu, MC truyền hình đình đám bị đề nghị mức án tử hình

Nữ MC kiêm nhà sản xuất truyền hình nổi tiếng Sarah Khalifa cùng 12 bị cáo khác đang đối mặt với nguy cơ nhận án tử hình trong một vụ án ma túy lớn tại Ai Cập.

Vụ án liên quan đến người mẫu, MC Sarah Khalifa đang gây chấn động dư luận Ai Cập và thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Nữ MC cùng 12 bị cáo khác có nguy cơ đối mặt với án tử hình trong một vụ án ma túy quy mô lớn. Tuy nhiên, đến nay, chưa có bản án tử hình chính thức nào được tuyên.

Ngày 4/8, hồ sơ vụ án liên quan đến Sarah Khalifa và 12 đồng phạm được chuyển tới Đại Mufti Ai Cập để tham khảo ý kiến về việc áp dụng án tử hình. Theo quy định của Ai Cập, trước khi tòa án tuyên án tử hình, ý kiến của Đại Mufti phải được tham khảo. Tuy nhiên, ý kiến này không mang tính ràng buộc đối với hội đồng xét xử.

Sarah Khalifa trước khi vướng vào các vụ án. (Ảnh: Yahoo)

Do đó, trái với một số thông tin được đăng tải trước đó, Sarah Khalifa và các bị cáo chưa chính thức nhận án tử hình. Đây mới là một bước trong quá trình tố tụng trước khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng.

Tòa án Hình sự Cairo, đặt tại khu New Cairo, dự kiến sẽ tuyên án đối với tổng cộng 28 bị cáo sau khi nhận được ý kiến từ Đại Mufti. Quyết định cuối cùng thuộc về hội đồng xét xử.

Nữ MC nổi tiếng bị bắt tại căn nhà sang trọng ở Cairo

Sarah Khalifa, 32 tuổi, bị bắt vào tháng 4/2025 tại một căn nhà sang trọng ở Cairo với cáo buộc liên quan đến một đường dây buôn bán và sản xuất ma túy tổng hợp.

Theo cơ quan công tố, nhóm này bị cáo buộc nhập khẩu các nguyên liệu dùng để sản xuất ma túy vào Ai Cập, sau đó tiến hành pha chế, sản xuất và phân phối trong nước. Các thành viên được cho là phân chia nhiệm vụ từ nhập khẩu nguyên liệu, sản xuất đến đưa ma túy ra thị trường.

Một căn nhà được sử dụng làm địa điểm pha chế và cất giữ các chất bị nghi là ma túy. Cơ quan chức năng cho biết đã thu giữ hơn 750 kg ma túy và các nguyên liệu tiền chất. Theo cáo buộc, số nguyên liệu này được đưa vào Ai Cập dưới dạng thực phẩm chức năng.

Hồ sơ vụ án được xây dựng dựa trên lời khai của 20 nhân chứng cùng các bằng chứng pháp y và dữ liệu kỹ thuật số.

Các công tố viên cáo buộc Khalifa hỗ trợ tài chính cho đường dây và từng ra nước ngoài để phối hợp với những đối tác nước ngoài. Đến tháng 6, phía công tố đề nghị tòa áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với các bị cáo đủ điều kiện, là án tử hình bằng hình thức treo cổ.

Tuy nhiên, Khalifa phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Nữ MC khẳng định cô không biết về ma túy cũng như hoạt động của nhóm. Luật sư của Khalifa cũng bác bỏ các cáo buộc, cho rằng những chất bị thu giữ không thể được xác định là ma túy theo cách mà cơ quan công tố đưa ra. Phía luật sư đồng thời cho rằng việc bắt giữ và khám xét Khalifa là trái pháp luật, đồng thời đề nghị tòa tuyên cô vô tội.

Ngay cả trong trường hợp tòa án tuyên án tử hình, bản án cũng không được thi hành ngay lập tức. Theo quy trình tại Ai Cập, các bản án tử hình sẽ được chuyển lên Tòa án Tối cao để xem xét và bị cáo có quyền kháng cáo.

Từ MC truyền hình đến tâm điểm tranh cãi

Trước khi vướng vào các vụ án, Sarah Khalifa là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả Ai Cập. Cô từng xuất hiện trong chương trình truyền hình Al Takya và sở hữu khoảng 3 triệu người theo dõi trên Instagram. Khalifa cũng từng kết hôn với cầu thủ bóng đá Mahmoud Kahraba.

Tuy nhiên, theo Tarek Saada, người đứng đầu Hiệp hội các chuyên gia truyền thông Ai Cập, Khalifa không phải thành viên của tổ chức này và cũng không được đăng ký chính thức với tư cách người dẫn chương trình.

Bên cạnh vụ án ma túy đang được xét xử, Sarah Khalifa còn liên quan đến một vụ án khác. Tòa án dự kiến đưa ra phán quyết vào ngày 5/9 đối với cô cùng 3 người khác về cáo buộc giữ người trái phép, hành hung và quay video một cựu tài xế tại một căn nhà vào năm 2021.

Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi các nhà điều tra phát hiện những đoạn video liên quan trong điện thoại của Khalifa, trong quá trình điều tra vụ án ma túy năm 2025.

Khalifa tiếp tục phủ nhận các cáo buộc. Luật sư của cô cũng đặt vấn đề về thẩm quyền của tòa án, cho rằng thân chủ không sở hữu bất động sản tại nơi được cho là xảy ra vụ hành hung.

Nguồn: Yahoo