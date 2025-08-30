Nón lá, quạt giấy và 80.000 điểm Viettel++: Những món quà mang đúng tinh thần ngày lễ toàn dân

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, không khí khắp các con phố lớn ở Hà Nội rộn ràng hơn với sắc đỏ của cờ hoa, dòng người nô nức đổ về khu vực diễu binh và các điểm sự kiện. Giữa bối cảnh thiêng liêng ấy, những món quà nhỏ như chiếc quạt giấy, nón lá truyền thống hay chai nước mát lạnh được trao tận tay người dân lại trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc. Đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là thông điệp tri ân và kết nối của Viettel gửi đến cộng đồng nhân ngày lễ trọng đại.

Tổng Công ty Viễn thông Viettel năm nay triển khai chương trình "Kết nối trọn niềm vui - Mừng 2/9" với quy mô trên toàn quốc, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hơn 80 triệu ưu đãi được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu kết nối, di chuyển, giải trí và tri ân khách hàng. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt là cách doanh nghiệp tiếp cận người dân không chỉ thông qua dịch vụ mà còn bằng sự sẻ chia cụ thể, gần gũi và giàu bản sắc.

Ngay từ những ngày cuối tuần trước dịp lễ chính, Viettel đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên TP Hà Nội triển khai 67 điểm cấp phát nhu yếu phẩm dọc theo các tuyến diễu binh và các điểm tập trung đông người trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt. Mỗi điểm đều được chuẩn bị chu đáo với nước uống, bánh, sữa và đặc biệt là những phần quà đậm chất truyền thống như quạt giấy và nón lá. Những món quà đơn giản ấy đã tạo nên không khí gần gũi, giúp người dân cảm nhận rõ hơn tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong ngày hội của dân tộc.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động ngoài trời, Viettel còn đưa tinh thần tri ân lan tỏa vào từng không gian số, nơi khách hàng có thể nhận quà, trải nghiệm giải trí và cảm nhận sự quan tâm từ thương hiệu. Một trong những ưu đãi nổi bật nhất là chương trình tặng 80.000 điểm Viettel++ cho toàn bộ khách hàng có mức tiêu dùng từ 10.000 đồng/tháng trong các tháng 5, 6 và 7/2025. Chỉ với ba bước đơn giản gồm quét mã QR, tải ứng dụng TV360 và đăng nhập bằng số thuê bao Viettel đủ điều kiện, người dùng đã có thể nhận trọn gói điểm thưởng này.

Giá trị của 80.000 điểm không chỉ nằm ở con số mà còn ở sự linh hoạt khi sử dụng. Khách hàng có thể quy đổi số điểm này thành 16GB data truy cập Internet, 800 phút gọi nội mạng miễn phí hoặc hàng trăm ngàn voucher mua sắm, di chuyển, ăn uống tiện lợi. Chỉ cần 8.000 điểm, người dùng đã có thể đổi được voucher trị giá từ 20.000 đến 30.000 đồng sử dụng cho các dịch vụ quen thuộc như Grab, Xanh SM, Highlands Coffee... Với toàn bộ số điểm, người dùng có thể nhận được quà tặng có giá trị từ 200.000 đến 300.000 đồng, một con số đáng kể trong dịp lễ mà nhu cầu di chuyển, giải trí và chi tiêu tăng cao.

Song song với chương trình tặng điểm, Viettel còn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn khác như gói cước 5G29 với giá chỉ 29.000 đồng, cung cấp 24GB data trong 3 ngày, kèm 80 phút gọi và 80 SMS. Khách hàng còn được miễn phí truy cập kho phim cách mạng chất lượng cao trên TV360 và xem livestream lễ diễu binh ngay trên điện thoại. Ngoài ra, trong ngày 2/9, thuê bao di động trả trước còn được giảm 29% giá trị thẻ nạp, ưu đãi duy nhất trong năm.

Bên cạnh khuyến mãi viễn thông, Viettel cũng không quên chăm chút cho trải nghiệm tương tác trực tiếp. Tại ba cửa hàng ở Hà Nội gồm 53 Lương Văn Can, 184 Hoàng Quốc Việt và 01 Giải Phóng, khách hàng có thể đến chụp ảnh hoàn toàn miễn phí tại không gian photobooth được trang trí theo chủ đề yêu nước. Những chiếc quạt, nón, khăn cổ truyền thống cùng loạt sticker độc đáo giúp mỗi tấm hình trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Đây không chỉ là hoạt động truyền thông mà còn là cách để khách hàng cảm nhận rõ sự gắn bó và đồng hành từ một thương hiệu quen thuộc.

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, những hành động của Viettel trong dịp lễ không đơn thuần là các hoạt động khuyến mại mà còn như lời cảm ơn chân thành gửi đến hàng triệu người dùng đã tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu. Từ món quà nhỏ đến ưu đãi lớn, Viettel đang góp phần tạo nên một mùa lễ hội vừa rộn ràng, vừa ấm áp và đầy tính kết nối.