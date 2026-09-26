Nơi tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả lương tài xế taxi 88 triệu đồng/tháng - Đã có 15.000 'hãng' taxi, người dân chỉ thích đi xe đạp

Green SM vừa bắt đầu vận hành thử nghiệm tại Amsterdam, đánh dấu bước tiến mới của một thương hiệu taxi điện Việt Nam tại châu Âu. Nhưng thị trường này có một đặc điểm khá đặc biệt: để tìm được chỗ đứng, Green SM sẽ phải bước vào một thành phố mà người dân vốn đã có rất nhiều lựa chọn di chuyển, đặc biệt là xe đạp.

Đạp xe hơn 1.100 km/người/năm

Nếu có một hình ảnh dễ khiến người nước ngoài liên tưởng đến Hà Lan, đó có lẽ là những dòng người đạp xe trên đường phố. Nhưng với người Hà Lan, xe đạp không phải một nét văn hóa để "check-in" mà thực sự là một phương tiện giao thông hàng ngày.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Hà Lan (CBS), xe đạp chiếm khoảng 27% tổng số chuyến đi của người dân nước này, trong khi ô tô chiếm khoảng 45%. Riêng tại Amsterdam, gần một nửa người dân đi xe đạp tới nơi làm việc.

Năm 2024, bình quân mỗi người Hà Lan đi 8.146 km bằng ô tô, trong khi quãng đường bằng xe đạp đạt 1.111 km/người. Với tàu, tram, bus và metro, con số là 1.522 km/người.

Ở nhiều thành phố khác, câu hỏi thường là "đi xe gì đến chỗ làm?" Với người Amsterdam, câu trả lời hoàn toàn có thể là "đi xe đạp".

Thành phố có một mạng lưới đường dành cho xe đạp dày đặc, các bãi đỗ xe đạp quy mô lớn và hệ thống giao thông được thiết kế để xe đạp có thể di chuyển thuận tiện giữa các khu vực. Người dân có thể đạp xe đi làm, đi mua sắm, tới ga tàu hoặc kết hợp xe đạp với phương tiện công cộng cho những hành trình xa hơn.

Xe đạp vì thế đã trở thành một phần của cách người Amsterdam tổ chức cuộc sống đô thị.

Điều này tạo ra một bối cảnh khá khác cho Green SM. Hãng không bước vào một thành phố mà taxi hay ô tô là lựa chọn mặc định cho mọi hành trình. Ngược lại, người dân Amsterdam có thể đi bộ cho một quãng ngắn, đạp xe cho những chuyến đi thường ngày, sử dụng metro hoặc tàu cho những hành trình xa hơn và chỉ gọi taxi khi cần sự thuận tiện của một chiếc ô tô.

Taxi vẫn có thị trường lớn trong "thành phố của xe đạp"

Việc người dân Amsterdam chuộng xe đạp không đồng nghĩa thị trường taxi nhỏ.

Hà Lan hiện có hơn 41.000 taxi, với hàng chục nghìn tài xế hoạt động trên cả nước. Riêng Amsterdam từng ghi nhận khoảng 8 triệu chuyến taxi mỗi năm, cho thấy taxi vẫn đóng một vai trò nhất định trong hệ thống giao thông của thành phố.

Theo số liệu của cơ quan thanh tra giao thông Hà Lan (ILT), Năm 2024, Hà Lan có 59.094 thẻ tài xế taxi và 15.445 doanh nghiệp taxi. Đáng chú ý, 13.440 trong số này là các doanh nghiệp do tài xế tự kinh doanh. Đây là một thị trường khá phân mảnh chứ không phải chỉ có vài hãng taxi lớn.

Tại đây, taxi đặt trước qua điện thoại/app ngày càng phổ biến, trong khi hình thức bắt taxi trực tiếp trên phố hoặc tại bến giảm dần. ILT từng phân loại thị trường taxi thành 3 nhóm: vận chuyển theo hợp đồng, đặt taxi trước và bắt taxi trực tiếp.

Riêng Amsterdam, chính quyền thành phố cho biết chỉ khoảng 10–15% tổng số chuyến taxi hiện nay là các chuyến bắt trực tiếp tại đường phố/bến taxi; phần còn lại chủ yếu thuộc nhóm đặt trước.

Tốc độ điện hoá phương tiện rất nhanh

Amsterdam cũng đang theo đuổi mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào ô tô và phát triển giao thông đô thị bền vững. Trong bối cảnh đó, việc Green SM đưa taxi điện vào thành phố có một lợi thế về mặt định vị, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hãng không thể chỉ dựa vào yếu tố "xe điện" để tạo khác biệt.

Hà Lan vốn đã là một trong những thị trường có tốc độ điện hóa ô tô khá cao tại châu Âu. Đến cuối năm 2025, khoảng một phần năm ô tô tại nước này đã là xe điện.

Với người tiêu dùng Hà Lan, vì vậy, một chiếc taxi chạy điện không còn là hình ảnh quá mới mẻ. Câu chuyện quan trọng hơn sẽ nằm ở dịch vụ, giá cả, độ thuận tiện của ứng dụng, khả năng phục vụ và trải nghiệm của hành khách.

Green SM hiện bắt đầu vận hành thử nghiệm tại ba khu vực Centrum, West và Zuid của Amsterdam, trước khi dự kiến mở rộng sang các khu vực khác. Đây cũng là thị trường châu Âu thứ hai của hãng sau Đan Mạch và là một phép thử khá đặc biệt đối với mô hình taxi điện Việt Nam.