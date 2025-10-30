Nơi từng đón Fidel và Che rinh liền 2 giải thưởng sang trọng: Cuba có 'viên ngọc' khiến thế giới ngả mũ

Tạp chí CubaPLUS ngày 26/10 đưa tin, khách sạn Nacional de Cuba - cơ sở lưu trú hàng đầu trong ngành công nghiệp khách sạn của Cuba - vừa nhận được Giải thưởng Khách sạn Sang trọng Thế giới và Giải thưởng Nhà hàng Sang trọng Thế giới 2025.

Khách sạn Nacional de Cuba đoạt được Giải thưởng Khách sạn Sang trọng Thế giới và Giải thưởng Nhà hàng Sang trọng Thế giới 2025. Ảnh: CubaPLUS

Theo thông tin được công bố bởi ấn phẩm Sol de Cuba của Bộ Du lịch Cuba, những giải thưởng quan trọng này - bắt đầu được trao từ năm 2006 - nhằm tôn vinh những gì tốt nhất trong ngành khách sạn, nhà hàng, du lịch và spa sang trọng, đồng thời thúc đẩy sự công nhận quốc tế đối với các thương hiệu và dịch vụ xuất sắc. Cái tên chiến thắng được xác định bằng phiếu bầu của du khách quốc tế.

Lễ trao giải năm nay được tổ chức tại Madrid (Tây Ban Nha), có sự tham dự của Luis Miguel Díaz Sánchez- Tổng giám đốc khách sạn Nacional de Cuba.

Theo CubaPLUS, khách sạn Nacional de Cuba thuộc tập đoàn khách sạn Gran Caribe, nằm rất gần đại lộ ven biển nổi tiếng Malecón tại thủ đô Havana của Cuba. Với 426 phòng, từ các vị trí khác nhau bên trong khách sạn này, du khách có thể ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp của biển Caribe, pháo đài Castillo del Morro và cửa vịnh ở Havana.

Sắp kỷ niệm 95 năm thành lập vào ngày 30/12 tới đây, khách sạn Nacional de Cuba không chỉ là nơi lưu trú, mà còn là một di tích sống động về lịch sử, văn hóa và bản sắc Cuba. Được UNESCO công nhận là Di tích Quốc gia và được UNESCO vinh danh là Ký ức Thế giới, khách sạn này đã chứng kiến những biến cố định hình đất nước Cuba và thế giới trong gần một thế kỷ. Trong khu vườn của khách sạn, hai khẩu pháo từ Pháo đài Santa Clara cũ vẫn còn đó, là tàn tích của hệ thống phòng thủ thuộc địa Havana, nay là một phần của Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Luis Miguel Díaz Sánchez- Tổng giám đốc khách sạn Nacional de Cuba (phải) - nhận Giải thưởng Khách sạn Sang trọng Thế giới và Giải thưởng Nhà hàng Sang trọng Thế giới 2025. Ảnh: Travel Trade Caribbean

Từ những năm 1930, khách sạn Nacional de Cuba đã trở thành nơi lưu trú của nhiều nhân vật nổi tiếng tại Cuba và trên thế giới. Có thể kể đến Lãnh tụ Cuba Fidel Castro, nhà cách mạng Ernesto "Che" Guevara, cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Mỹ Frank Sinatra, nhà sản xuất phim hoạt hình Walt Disney, nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin, tiểu thuyết gia Mexico Gabriel García Márquez...

Từ năm 1979, cứ vào tháng 12 hàng năm, khách sạn lại trở thành địa điểm tổ chức Liên hoan phim quốc tế Mỹ Latin và đón tiếp những nhân vật nổi tiếng trong giới điện ảnh như các đạo diễn Robert De Niro, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg và Geraldine Chaplin...

Bảo tàng của khách sạn Nacional de Cuba cũng lưu giữ ảnh và hiện vật của hơn một trăm nguyên thủ quốc gia từng là khách quý tại đây.