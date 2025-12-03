Kích thước mở ra và trải nghiệm hiển thị giống tablet

Trifold khi mở hoàn toàn đạt cỡ khoảng 10 inch, nằm đúng chuẩn tablet tầm trung. Ở kích thước này, ứng dụng thường chuyển sang layout dạng trang hoặc hai cột, rất giống những gì người dùng quen trên iPad hay Galaxy Tab. Khi xem phim, nội dung hiển thị trên màn hình lớn tạo cảm giác sử dụng như tablet mini. Khi đọc báo, phần chữ và ảnh được bố trí thoáng, chia thành nhiều khu vực hiển thị thay vì cuộn dọc liên tục như trên smartphone. Từ góc nhìn hành vi, người dùng đang tương tác theo thói quen của tablet ngay lần mở đầu tiên.

Galaxy Z Trifold rõ ràng là 1 chiếc tablet thu gọn.

Thiên hướng đa nhiệm và làm việc định vị sản phẩm theo cách dùng của tablet

Trifold cho phép mở đồng thời 2 đến 3 ứng dụng, chia cửa sổ linh hoạt và kéo thả dữ liệu giữa các ứng dụng. Khi kích hoạt DeX, giao diện chuyển sang dạng cửa sổ giống laptop nhỏ, hỗ trợ đặt nhiều bảng làm việc cạnh nhau. Điều này phù hợp với thao tác email, tài liệu, bảng tính hoặc duyệt file. Smartphone truyền thống không thể đáp ứng kiểu sử dụng này một cách thoải mái vì hạn chế kích thước và bố cục. Trifold tỏ ra gần gũi hơn với tablet bởi toàn bộ triết lý vận hành của nó xoay quanh không gian làm việc lớn.

Nhìn giao diện thế này, không thể nào chỉ là điện thoại được.

Trạng thái gập chỉ đóng vai trò cơ động, không đại diện cho bản chất thiết bị

Khi gập lại, Trifold có thể bỏ túi nhưng vẫn nặng tay và dày hơn hầu hết smartphone thanh trên thị trường. Việc cầm máy lâu để gọi hoặc nhắn tin bằng một tay khá bất tiện, khiến trạng thái gập giống một chế độ vận chuyển hơn là chế độ sử dụng chính. Ngược lại, khi mở ra máy lại trở nên mỏng và cân đối hơn mọi tablet cùng kích thước, tạo cảm giác sử dụng tự nhiên hơn nhiều. Điều này cho thấy bản chất của thiết bị nằm ở trạng thái mở, còn trạng thái gập chỉ để phục vụ nhu cầu mang trong túi.

Coi Galaxy Z Trifold là điện thoại: "Úi sao nặng thế?", nhưng coi nó là máy tính bảng: "Wow nhẹ tênh à!".

Giao diện và phần mềm vận hành theo triết lý màn hình lớn

One UI trên Trifold ưu tiên cấu trúc nội dung theo dạng bảng, lưới và vùng hiển thị rộng. Thanh công cụ của nhiều ứng dụng được bố trí lại giống tablet, cho phép thao tác nhanh và trực quan hơn. Khi dùng ở chế độ mở, người dùng không gặp hiện tượng giao diện bị kéo giãn như trên smartphone phóng to. Bật DeX, máy hoạt động như một hệ thống mini với cửa sổ độc lập và thanh tác vụ. Những yếu tố này tập trung phục vụ trải nghiệm màn hình lớn và chứng minh định hướng thiết kế nghiêng về tablet.

Nói thật là, bất kì ai mua Z Trifold, mục đích đều sẽ để dùng màn hình lớn là chính, còn màn hình nhỏ chỉ coi như 1 thứ đính kèm thôi.

Bối cảnh thị trường và cách người dùng đặt cạnh đối thủ

Người tìm hiểu Trifold thường không so với smartphone thanh vì chúng không cùng đẳng cấp hình thái. Điện thoại thanh ngày nay có thể nói là "không có tuổi" khi đem đặt cạnh khả năng gập ba, mở rộng ra màn hình lớn của Trifold. Trong thực tế, không ít người đem Trifold so trực tiếp với tablet như iPad hoặc dòng Galaxy Tab vì trọng tâm so sánh nằm ở đa nhiệm, không gian hiển thị và thậm chí là khả năng thay thế laptop mỏng nhẹ. Cách thị trường phản ứng như vậy cho thấy Trifold được nhìn nhận gần với tablet hơn là smartphone, dù cơ chế gập có thể giúp nó đặt vừa túi quần.

Kết

Galaxy Z Trifold phù hợp để được xem là tablet gập lại vì trải nghiệm cốt lõi nằm ở trạng thái mở với không gian làm việc rộng, giao diện tối ưu cho màn hình lớn và hành vi sử dụng đặc thù của tablet. Trạng thái gập chỉ là lớp vỏ cơ động, không phản ánh bản chất thiết bị.

Laptop gập đôi thành nhỏ gọn được, chẳng có lý gì điện thoại không mở ba thành laptop được? (Ảnh minh họa).

Thiết nghĩ Samsung nên làm thêm bộ phụ kiện bàn phím rời, thêm ốp lưng kèm chân đế cho Trifold để người dùng dựng lên dùng thay laptop mọi lúc mọi nơi. Với DeX đã có sẵn, điều này 100% khả thi. Nếu không, quả thực quá phí phạm màn hình khổng lồ của Z Trifold.