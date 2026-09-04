Nơi sắp được Sun Group khởi công dự án gần 7.000 tỷ, được ví như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên đón tin vui

Măng Đen vừa đón khoảng 50.000 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9, trong bối cảnh địa phương chuẩn bị khởi công Khu đô thị số 1 do Sun World làm chủ đầu tư, với tổng vốn khoảng 6.647 tỷ đồng.

Theo UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi), trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, địa phương đón khoảng 50.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Theo UBND xã, sức hút của Măng Đen đến từ cảnh quan thiên nhiên, khí hậu mát mẻ cùng chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đa dạng. Trong dịp lễ năm nay, nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn đạt công suất gần như kín phòng, đặc biệt vào những ngày cao điểm.

Để phục vụ du khách, xã Măng Đen tổ chức nhiều hoạt động như Lễ hội đường phố; đêm hội cồng chiêng – múa xoang tại Chợ phiên Măng Đen; trải nghiệm cà phê đặc sản tại Vườn nghệ thuật; các chương trình ca nhạc, giao lưu văn hóa truyền thống tại Khu du lịch Thác Pa Sỹ và hoạt động ẩm thực tại khu kinh tế đêm.

Các chương trình góp phần tạo không khí sôi động trong dịp lễ, đồng thời quảng bá văn hóa, ẩm thực và đời sống cộng đồng địa phương, thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ và phát triển du lịch.

Trước đó, ngày 27/8, Chủ tịch UBND xã Măng Đen đã ký tờ trình đề nghị giao, cho thuê đất đợt 1 cho Công ty TNHH Tập đoàn Sun World để thực hiện dự án Khu đô thị số 1, với mục tiêu khởi công vào tháng 10/2026.

Theo tờ trình, diện tích đất đề nghị tỉnh giao và cho nhà đầu tư thuê trong đợt 1 là 209,95 ha, thuộc thôn Đăk Long. Toàn bộ diện tích này đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời hoàn tất chi trả bồi thường và thu hồi đất.

Đối với 54,82 ha còn lại trong phạm vi quy hoạch dự án, địa phương đề xuất chưa giao, cho thuê trong đợt này. Phần diện tích này gồm đất đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa hoàn tất chi trả cho người dân, diện tích có rừng tự nhiên và phần đất liên quan đến đường dây 500 kV.

Trước đó vào đầu tháng 8, UBND xã Măng Đen đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị số 1 với diện tích hơn 264,4 ha. Theo quy hoạch, dự án có quy mô dân số khoảng 7.738 người.

Đây được xác định là khu đô thị thể thao và chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú và thương mại. Phần lớn diện tích còn lại được bố trí cho các chức năng đô thị khác.

Công ty TNHH Tập đoàn Sun World được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án thông qua đấu thầu. Theo hợp đồng được ký kết, doanh nghiệp sẽ triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với tổng mức đầu tư khoảng 6.647 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2025 đến 2034.

Măng Đen được mệnh danh là "Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên nhờ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm.

Không chỉ thu hút du khách bởi mức nhiệt trung bình khoảng 20 độ C, Măng Đen còn sở hữu những cánh rừng bạt ngàn với hệ sinh thái đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, năm 2025, Măng Đen tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam khi đón gần 2 triệu lượt khách, trong tổng số khoảng 5 triệu lượt khách đến Quảng Ngãi, đóng góp đáng kể vào doanh thu du lịch của toàn tỉnh.