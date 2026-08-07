Một nhà máy có công suất tối đa 50.000 suất ăn mỗi ngày đang được hoàn thiện tại Phú Quốc, hướng tới đáp ứng quy mô khai thác của sân bay 50 triệu lượt khách mỗi năm.

Khi sân bay Phú Quốc được định hướng trở thành trung tâm hàng không quy mô 50 triệu lượt khách mỗi năm, không chỉ đường băng hay nhà ga được mở rộng mà cả hệ thống hậu cần phía sau cũng thay đổi.

Một trong những hạng mục đáng chú ý là Nhà máy Suất ăn Hàng không Phú Quốc (SCA). Công trình được khởi công xây dựng ngày 27/10/2025, nằm ngay cạnh sân bay, dự kiến chạy thử từ tháng 11/2026. Nhà máy kết nối trực tiếp với sân đỗ bằng tuyến đường dành riêng cho xe hi-loader, chuyên cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, phòng chờ và hệ thống F&B trong sân bay.

Theo thiết kế, nhà máy có công suất 25.000 suất ăn/ngày ở giai đoạn đầu, sau đó nâng lên 50.000 suất/ngày, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của một sân bay phục vụ khoảng 50 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Điểm đáng chú ý là ngay từ đầu, toàn bộ kết cấu công trình đã được xây dựng theo quy mô tối đa 50.000 suất ăn/ngày. Chỉ riêng hệ thống máy móc sẽ được đầu tư theo từng giai đoạn, giúp tăng công suất mà không phải cải tạo nhà xưởng khi lượng khách tăng mạnh.

Hiện phần kết cấu chính của dự án đã hoàn thành. Hệ thống kho lạnh, bếp và dây chuyền tự động hóa đang được lắp đặt, dự kiến chạy thử trong tháng 11 và vận hành từ giữa tháng 12/2026.

Khác với mô hình bếp công nghiệp truyền thống, toàn bộ quy trình của SCA được thiết kế theo nguyên tắc khép kín. Từ tiếp nhận nguyên liệu, lưu kho, sơ chế, chế biến, chia suất đến vận chuyển ra máy bay đều đi theo một chiều nhằm hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm chéo.

Để vận hành quy trình này, nhà máy sử dụng hàng loạt hệ thống tự động như quản lý kho WMS, kho lưu trữ tự động ASRS, hệ thống quản lý khay thức ăn, băng tải vận chuyển và camera AI nhận diện dụng cụ hàng không. Theo đơn vị vận hành, mức độ tự động hóa có thể tương đương nhiều trung tâm suất ăn hàng không hiện đại tại Singapore và Hong Kong (Trung Quốc).

Kho nguyên liệu cũng được chia thành nhiều khu riêng biệt theo nhiệt độ bảo quản, từ kho thường, kho mát đến kho đông dưới -18 độ C. Thịt, hải sản, rau củ được lưu trữ và sơ chế độc lập nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của ngành hàng không.

Không chỉ vậy, nhà máy còn bố trí nhiều khu bếp chuyên biệt như bếp nóng, bếp nguội, khu suất ăn Halal, bếp Nhật - Hàn và khu sản xuất các suất ăn đặc biệt dành cho hành khách ăn chay, ăn kiêng hoặc không gluten. Khoảng 1.000 m2 được dành riêng để sản xuất bánh theo tiêu chuẩn Maison Kayser.

Ngay cả quy trình vận chuyển cũng được chia thành hai luồng độc lập: một luồng đưa suất ăn hoàn thiện ra máy bay, luồng còn lại đưa xe đẩy và khay đã sử dụng về nhà máy để vệ sinh, tái sử dụng. Mô hình này hiện được áp dụng tại nhiều trung tâm suất ăn hàng không lớn trên thế giới.

Trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Phú Quốc và Việt Nam liên tục tăng, các hạ tầng hậu cần như nhà máy suất ăn đang trở thành một mắt xích quan trọng không kém nhà ga hay đường băng. Thay vì chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống trên chuyến bay, những cơ sở như SCA được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác của sân bay, đồng thời đưa ẩm thực Việt đến với hành khách quốc tế ngay từ trên không.