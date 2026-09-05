Nơi nào nhiều tỷ phú nhất thế giới?

80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có ít nhất một đại diện lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú 2026 của Tạp chí Forbes.

Theo số liệu thống kê của Tạp chí Forbes hồi tháng 3/2026, số lượng tỷ phú toàn cầu vẫn tiếp tục tăng, đạt kỷ lục 3.428 người, nhiều hơn 400 người so với 2025. Tổng tài sản của các tỷ phú cũng đạt mức cao nhất lịch sử với 20,1 nghìn tỷ USD, tăng 4 nghìn tỷ USD so với năm 2025. Khối tài sản của các tỷ phú tăng nhanh nhờ sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), thị trường tài chính sôi động và giá trị công nghệ tăng mạnh.

Số tỷ phú trải rộng khắp 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, hơn một nửa số tỷ phú (khoảng 51%) tập trung ở 3 quốc gia: Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Mỹ: 989 tỷ phú

Theo Forbes , không quốc gia nào có nhiều tỷ phú hơn Mỹ, với kỷ lục 989 tỷ phú sở hữu tổng tài sản trị giá 8,4 nghìn tỷ USD. Con số này bao gồm 15 trong 20 người giàu nhất thế giới, trong đó có người giàu nhất mọi thời đại Elon Musk với 839 tỷ USD (tại thời điểm 1/3/2026). Hiện nay, khối tài sản của CEO Tesla đạt 926 tỷ USD.

Elon Musk là tỷ phú giàu nhất hành tinh. (Ảnh: CNBC)

Mỹ - quốc gia có nhiều tỷ phú nhất năm ngoái - tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với 106 thành viên mới trong năm nay.

Trung Quốc: 539 tỷ phú

Trung Quốc đứng thứ hai với 539 tỷ phú, tổng tài sản lên tới 2,2 nghìn tỷ USD. Năm nay đánh dấu số lượng tỷ phú Trung Quốc nhiều nhất mà Forbes từng ghi nhận, vượt qua kỷ lục 495 người năm 2024, nhờ sự bùng nổ của ngành trí tuệ nhân tạo và hàng tiêu dùng.

Tính đến nay, các tỷ phú Trung Quốc giàu hơn 500 tỷ USD so với 1 năm trước. Người giàu nhất Trung Quốc hiện nay là Zhang Yiming (100,8 tỷ USD), đồng sáng lập ByteDance, công ty mẹ của TikTok.

Ấn Độ: 229 tỷ phú

Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất hành tinh, có số lượng tỷ phú nhiều thứ ba toàn cầu. 229 tỷ phú Ấn Độ có tổng tài sản trị giá 1 nghìn tỷ USD, tăng từ 941 tỷ USD vào năm 2025. Khối tài sản của các tỷ phú Ấn Độ tăng nhờ một năm tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán.

Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ - Mukesh Ambani. (Ảnh: Forbes India)

Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Đức (212 tỷ phú), Nga (147 tỷ phú), Ý (89 tỷ phú), Canada (82 tỷ phú), Hong Kong (Trung Quốc, 71 tỷ phú), Brazil (70 tỷ phú), Đài Loan (Trung Quốc, 66 tỷ phú).

9 trong số 10 quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trong top 10 về số lượng tỷ phú năm ngoái tiếp tục góp mặt trong top 10 năm nay. Riêng Vương quốc Anh từ vị trí thứ 10 xuống thứ 12, nhường vị trí thứ 10 cho Đài Loan. Đáng chú ý, 5 tỷ phú giàu nhất Đài Loan làm giàu từ ngành điện tử.

Trong khi đó, Pakistan trở lại danh sách quốc gia nhiều tỷ phú của Forbes lần đầu tiên kể từ năm 2010, nhờ vào sự góp mặt của Sualeh Asif (1,3 tỷ USD), nhà đồng sáng lập công cụ lập trình AI Cursor có trụ sở tại California (Mỹ).

Afghanistan cũng lọt vào danh sách với sự góp mặt của Mirwais Azizi (1,4 tỷ USD), một nhà phát triển bất động sản có trụ sở tại Dubai.