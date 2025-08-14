Nỗi lòng của người chồng nộp hết lương cho vợ, sáng nào cũng chỉ có 10k ăn xôi

Hàng tháng nộp hết tiền lương cho vợ, rồi vợ cho bao nhiêu tiền tiêu vặt, tiền ăn sáng hoặc cà phê là quyền của vợ. Đó là cách quản lý tài chính mà không ít gia đình đang áp dụng. Hiệu quả ra sao thì đương nhiên còn tùy từng nhà, nhưng cũng lắm khi “dở khóc dở cười”.

Cảm thấy buồn vì sáng nào cũng phải ăn xôi

Mới đây trong một cộng đồng quản lý chi tiêu, một người chồng đã thắc mắc về “quỹ ăn sáng” của mọi người, đặc biệt là những người cũng đang nộp hết tiền lương cho vợ.

“Mình muốn hỏi mọi người mỗi sáng được vợ cho bao nhiêu tiền ăn sáng vậy? Vợ mình thì chỉ cho mình 10 - 15k ăn sáng, nên sáng nào mình cũng chỉ ăn xôi chay hoặc cái bánh mì, hôm nào sang lắm mới dám ăn xôi ruốc.

Tiền lương thì mình đưa hết cho vợ không giữ đồng nào, thi thoảng anh em bạn bè có rủ đi trà đá còn không dám đi chứ đừng nói đi nhậu. 1 tháng nay mình đang thất nghiệp, đang ở nhà tìm việc mới nên vợ mình nói mình rất nhiều…” - Người chồng trải lòng.

Bức ảnh một bữa sáng "sang lắm" vì xôi có ruốc do người chồng đăng tải

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với câu chuyện có phần hài hước của gia đình này. Phần lớn phỏng đoán rằng có thể vì tháng này, người chồng đang thất nghiệp nên kinh tế gia đình hao hụt, thì vợ mới "thắt chặt" chi tiêu đến vậy.

"Này là do đang thất nghiệp nên vợ chỉ cho tối đa 15k ăn sáng hay sao hả bác? Nếu thế thì coi như tạm thời thôi, nào có việc lại thì mình xin vợ nới ngân sách ra chút chứ sáng nào cũng ăn xôi với bánh mì không thì sao chịu nổi" - Một người bình luận.

"Tôi phải cho chồng tôi xem bài này mới được, đây sáng nào cũng cho 50-60k ăn phở hoặc ăn gì tùy thích mà suốt ngày càu nhàu vợ ki bo mới tài" - Một người bày tỏ.

"Mình còn không có tiền ăn sáng nữa cơ vì sáng nào vợ cũng nấu, không mì thì trứng ốp kẹp bánh mì hoặc cơm rang. Nói chung họa hoằn lắm mới ăn sáng ở ngoài, chắc tháng được 2-3 cái cuối tuần cả nhà đưa nhau ra ngoài ăn sáng thôi. Nếu tình hình chưa dư dả thì cắt khoản ăn sáng ở ngoài là đỡ được kha khá đấy bác" - Một người tâm sự.

Vì sao vợ/chồng cần có quỹ chi tiêu cá nhân, bên cạnh những khoản chi tiêu chung?

Việc vợ hoặc chồng có một khoản quỹ chi tiêu riêng tưởng như chỉ là chuyện nhỏ, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng thực tế, khoản quỹ này lại đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống hôn nhân.

Khi bước vào một mối quan hệ lâu dài, nhiều gia đình có tư duy gom hết tiền về 1 mối cho dễ quản lý, từ chi tiêu hàng tháng tới tiết kiệm hoặc trả nợ. Điều đó đúng, nhưng không đồng nghĩa với việc cả 2 không còn tiền tiêu vặt, hay nói rộng hơn là quỹ chi tiêu cá nhân.

Ảnh minh họa

Nếu thiếu đi khoản này, mỗi người rất dễ rơi vào cảm giác bị kiểm soát quá mức hoặc mất đi quyền chủ động với những nhu cầu thiết yếu và sở thích cá nhân. Khoản tiền riêng không nhất thiết phải lớn, nhưng nó đóng vai trò như không gian để thở, để mỗi người tự do mua thứ mình muốn, gặp gỡ bạn bè, hoặc đơn giản hơn là thay đổi món ăn sáng cho bớt đơn điệu.

Khi cả hai đều có quỹ cá nhân, việc chi tiêu sẽ bớt gây tranh cãi, bởi những khoản đó không cần phải báo cáo hay xin phép, miễn là không ảnh hưởng đến kế hoạch chung. Nó cũng giúp mỗi người duy trì phần nào tính độc lập, tránh tâm lý phụ thuộc hoàn toàn vào người kia, từ đó giảm áp lực vô hình trong mối quan hệ.

Nhiều nghiên cứu tâm lý hôn nhân cũng chỉ ra rằng, cảm giác được tự chủ về tài chính góp phần giữ cho đời sống vợ chồng bền lâu hơn, vì mỗi người vẫn cảm thấy mình có quyền quyết định và được tôn trọng. Ngược lại, khi toàn bộ thu nhập bị dồn vào quỹ chung và một người hoàn toàn phụ thuộc vào người kia để chi tiêu hàng ngày, những xung đột nhỏ có thể tích tụ thành mâu thuẫn lớn.

Vì thế, duy trì một khoản quỹ chi tiêu riêng không chỉ là chuyện tài chính, mà còn là cách nuôi dưỡng sự thoải mái và bình đẳng trong đời sống vợ chồng.