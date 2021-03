Nối gót Song Joong Ki, Song Hye Kyo cũng trở lại màn ảnh nhỏ: Đạo diễn của 'Vì sao đưa anh đến' thì đáng mong chờ đấy!

Mới đây, bộ phim truyền hình Hàn Quốc Now, We Are Breaking Up đã chính thức xác nhận Song Hye Kyo sẽ vào vai nữ chính cùng với Jang Ki Yong , Choi Hee Seo và Kim Joo Heon. Đây là dự án đầu tiên đưa nữ diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ sau ba năm vắng bóng kể từ bộ phim Encounter hợp tác với nam diễn viên Park Bo Gum .

Song Hye Kyo trở lại sau ba năm vắng bóng

Jang Ki Yong, Choi Hee Seo và Kim Joo Heon cũng sẽ tham gia Now, We Are Breaking Up

Song Hye Kyo sẽ vào vai Ha Young Eun, quản lý đội thiết kế của một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Young Eun là một người luôn bắt kịp các phong cách thời trang thời thượng và rất thông minh.

Jang Ki Yong sẽ vào vai nam chính Yoon Jae Guk, một nhiếp ảnh gia tự do giàu có và nổi tiếng, người vừa đẹp trai lẫn thông minh. Đúng như tên gọi, We Are Breaking Up sẽ kể về những câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc nhưng rồi sau cùng, sẽ là những cuộc chia tay đẫm nước mắt.



We Are Breaking Up sẽ kể về những câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc nhưng rồi sau cùng, sẽ là những cuộc chia tay đẫm nước mắt

Trước đó, tình cũ của Song Hye Kyo, Song Joong Ki cũng trở lại thành công trong bộ phim truyền hình Vincenzo . Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ quay trở lại màn hình nhỏ kể từ sau dự án Arthdal Niên Sử Kí (Arthdal Chronicles) vào năm 2019.



Song Joong Ki trở lại thành công trong bộ phim truyền hình Vincenzo

Now, We Are Breaking Up do Je In (từng thành công với Misty) biên kịch và đạo diễn bởi Lee Gil Bok - người từng làm nên những bộ phim vô cùng nổi tiếng như Vì Sao Đưa Anh Tới (My Love From the Star) , Vagabond và Người Thầy Y Đức 2 (Dr. Romantic 2) . Bộ phim sẽ khởi quay vào tháng 4 tới và dự kiến ​​phát sóng trên đài SBS vào nửa cuối năm nay.

Nguồn ảnh: Tổng hợp