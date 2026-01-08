Nơi duy nhất ở Việt Nam được tạp chí Mỹ chọn là điểm đến dành cho người tuổi Sửu năm 2026: Sở hữu “vẻ đẹp vô tận”, toàn điểm check in triệu view

Trong bài viết mới đây về dự báo xu hướng du lịch năm 2026 tại Châu Á lấy cảm hứng từ 12 con giáp, tạp chí Travel + Leisure đã gợi ý Sa Pa (Việt Nam) là điểm đến lý tưởng cho những người tuổi Sửu.

Theo Travel + Leisure, Bính Ngọ 2026 là năm của tinh thần du lịch - tượng trưng cho chuyển động, tự do và tinh thần khám phá. Với mỗi con giáp, tạp chí lựa chọn những điểm đến phù hợp nhất trong khu vực Châu Á và một hành trình được “định sẵn”.

Theo bài viết, sau một năm làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ, người tuổi Sửu sẽ cần tìm tới những nơi “sống chậm” và Sa Pa là định nghĩa hoàn hảo cho điều đó. “Điểm đến này mời gọi với những thửa ruộng bậc thang, sự thanh bình, tĩnh lặng và vẻ đẹp vô tận”, Travel + Leisure viết.

Tạp chí Mỹ mô tả Sa Pa như một điểm đến mang lại trải nghiệm du lịch theo tinh thần “hygge”, nơi du khách có thể chậm lại, hít thở và tái tạo năng lượng giữa thiên nhiên. Trong số đó, chinh phục đỉnh Fansipan là điều không thể bỏ qua - trải nghiệm được Travel + Leisure mô tả là để “thử thách bản thân theo một cách vô cùng mới mẻ”.

Để chinh phục đỉnh Fansipan đúng theo tinh thần nhẹ nhàng, tái tạo năng lượng mà Travel + Leisure đề cập, du khách có thể đi cáp treo Sun World Fansipan Legend. Tuyến cáp treo đưa du khách qua những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ cùng thung lũng Mường Hoa thơ mộng từ trên cao, trước khi chạm tới đỉnh Fansipan cao 3.143 mét – nơi được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương”.

Quần thể tâm linh hùng vĩ giữa mây ngàn trên đỉnh Fansipan

Tại đỉnh núi, du khách được tĩnh tâm khi chiêm bái quần thể tâm linh gồm nhiều công trình biểu tượng như Đại tượng Phật A Di Đà, tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, con đường La Hán… Những công trình tâm linh kỳ vĩ, tiệp với khung cảnh thiên nhiên tráng lệ trên đỉnh thiêng, tạo nên một không gian tĩnh tại, linh thiêng, giúp du khách rũ bỏ muộn phiền và tìm về chốn an yên.

Không chỉ thiên nhiên hùng vĩ, Travel + Leisure còn gợi ý du khách trải nghiệm kết nối với các cộng đồng dân tộc bản địa để có một “hành trình giàu chiều sâu văn hóa” khi tới Sa Pa. Dưới chân núi Fansipan hùng vĩ, ẩn mình giữa vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên đại ngàn là Bản Mây vui vầy và rộn rã tiếng cười. Nếu muốn trải nghiệm phong tục tập quán đa dạng của các dân tộc vùng Tây Bắc, đừng quên bỏ qua bản làng chung của các dân tộc thiểu số vùng cao này.

Đây là nơi duy nhất ở Sa Pa mà bạn có thể trải nghiệm đời sống của các dân tộc vùng cao (H’Mông Sa Pa, H’Mông Điện Biên, Xa Phó, Tày, Giáy, Dao Đỏ, Thái, Hà Nhì) trong cùng một ngày, tại cùng một địa điểm.

Bản Mây – nơi văn hóa bản địa vùng Tây Bắc được thể hiện từ những chi tiết nhỏ nhất.

Tại đây, sắc màu truyền thống của các dân tộc được giữ gìn một cách chân thật nhất. Các căn nhà cổ của Bản Mây được kỳ công mang về từ các bản làng ở Sa Pa và được phục dựng bởi chính những nghệ nhân bản địa. Không gian sinh hoạt luôn ấm áp hơi bếp lửa với những nếp sống hàng ngày và tục lệ không hề thay đổi từ hàng trăm năm nay của bà con dân tộc. Du khách được khám phá quy trình làm thổ cẩm, dệt vải, làm hương, in hoa văn bằng sáp ong, nghề mây tre đan... từ các nghệ nhân vùng cao. Những gì ở Bản Mây được tạo nên để du khách có được những cảm nhận Sa Pa nhất, Tây Bắc nhất.

“Không khí mộc mạc, chân thành tại đây sẽ chạm đến tâm hồn điềm tĩnh, đáng tin cậy của bạn”, Travel + Leisure khẳng định những trải nghiệm tại Sa Pa rất phù hợp với những người tuổi Sửu.

Từ những thửa ruộng bậc thang xanh ngút tầm mắt, đỉnh Fansipan linh thiêng giữa mây trời, đến nhịp sống mộc mạc, chân thành nơi các bản làng vùng cao, Sa Pa mang đến một hành trình để chậm lại, tái tạo năng lượng và kết nối sâu sắc với thiên nhiên lẫn văn hóa bản địa. Trong năm mới của chuyển động và khám phá, Sa Pa hiện lên như lời mời gọi an yên dành cho những tâm hồn tìm kiếm sự cân bằng và chiều sâu – một điểm khởi hành đầy ý nghĩa cho năm Bính Ngọ 2026.