Dự án được quy hoạch theo định hướng “Rừng trong thị trấn, thị trấn trong rừng”.

Tập đoàn Sun Group cho biết, tập đoàn đã tổ chức lễ khởi công Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án này do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World (thành viên Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư gần 6.700 tỷ đồng.

Dự án sở hữu vị trí chiến lược tiếp giáp Quốc lộ 24, trung tâm Măng Đen, kết nối thuận lợi tới khu vực Kon Tum, đồng thời đón đầu quy hoạch tuyến cao tốc Kon Tum – Quảng Ngãi tương lai.

Được nghiên cứu quy hoạch theo định hướng “Rừng trong thị trấn, thị trấn trong rừng”, Khu đô thị số 1 hướng tới hình thành một thị trấn nghỉ dưỡng cao nguyên, phát huy tối đa giá trị thiên nhiên và văn hóa vùng đất.

Mật độ xây dựng toàn khu tối đa chỉ 23,2%, các công trình được quy hoạch chọn lọc, khéo léo ẩn mình dưới những tán rừng thông, bên hồ sinh thái, nhường phần lớn không gian cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan tự nhiên.

Trên tổng diện tích 264,4 ha, cấu trúc không gian được tổ chức thành 4 phân khu chức năng. Phân khu 1 – tiểu khu đô thị thể thao đóng vai trò tâm điểm kết nối giữa hạ tầng đô thị hiện hữu và danh thắng hồ Toong Đam.

Tận dụng lợi thế mặt nước, phân khu phát triển mô hình đô thị du lịch ven hồ với chuỗi công viên thể thao đa năng ngoài trời, các hoạt động thể thao dưới nước và tổ hợp giải trí 24/7, cùng phố thương mại và ẩm thực “không ngủ”. Đây sẽ là điểm dừng chân góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị trải nghiệm cho toàn vùng du lịch Măng Đen.

Phân khu 2 là tiểu khu đô thị nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, nơi nhịp sống chậm lại bên hồ sinh thái. Điểm nhấn là tổ hợp y tế – trị liệu quy mô hơn 16 ha, gồm bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe với cơ sở hạ tầng hiện đại cùng các liệu trình chăm sóc chuyên sâu.

Đây là môi trường lý tưởng để phát triển các mô hình làng an dưỡng, dưỡng lão đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi, du khách phục hồi sức khỏe và các gia đình nghỉ dưỡng dài ngày.

Phân khu 3 - khu ở sinh thái giữa rừng thông đại ngàn, hướng tới hình thành một tiểu trấn sinh thái cao cấp, ưu tiên mật độ xây dựng thấp nhằm bảo tồn hệ sinh thái hiện hữu. Các dòng biệt thự mang kiến trúc sinh thái hài hòa, bám theo địa hình tự nhiên và ẩn mình khéo léo dưới tán rừng già, mang lại không gian nghỉ dưỡng trong lành, riêng tư và chữa lành trọn vẹn.

Phân khu 4 – khu ở sinh thái gắn với vui chơi giải trí. Đây là điểm giao thoa độc đáo giữa không gian cư trú thanh bình và thế giới tiện ích sôi động. Các cụm biệt thự, công trình thương mại được bố trí xen kẽ giữa mảng xanh và mặt nước tự nhiên, kết nối trực tiếp với chuỗi tiện ích như công viên giải trí ngoài trời, quảng trường sự kiện và các tuyến phố thương mại trải nghiệm.

Gắn kết bốn phân khu là hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm nhà ga tàu điện, cụm công trình hạ tầng xã hội, các bãi đỗ xe tập trung, mạng lưới công trình kỹ thuật và các dải công viên sinh thái. Toàn bộ cấu trúc không gian được quy hoạch nương theo địa hình đồi núi và hệ thống sông suối tự nhiên, để tiện nghi đô thị hiện đại hòa quyện cùng không gian sinh thái.

Khi hoàn thành, khu đô thị số 1 hứa hẹn trở thành quần thể nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, tích hợp trải nghiệm văn hóa, thể thao và chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi những giá trị nguyên bản của thiên nhiên được gìn giữ trong một không gian đô thị hiện đại, tiện nghi.

Dự án kỳ vọng góp phần nâng tầm vị thế du lịch Măng Đen, đồng thời tạo xung lực phát triển kinh tế - xã hội lâu dài cho cộng đồng, tạo thêm nhiều việc làm, mở rộng sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Măng Đen từ lâu được ví như viên ngọc của đại ngàn Tây Nguyên với cảnh quan, địa thế ít nơi nào có được, từ khí hậu ôn hòa quanh năm, rừng tự nhiên xanh mát, thác suối thơ mộng, các loài hoa bốn mùa khoe sắc,… tới kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa. Măng Đen đặt mục tiêu đạt tiêu chí Khu du lịch Quốc gia vào năm 2030, là trung tâm nghỉ dưỡng thiên nhiên của Việt Nam, thu hút 2,5 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.