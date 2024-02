Nổi đình đám vì tỏa sáng hơn cả idol K-pop, nữ hoạt náo viên "xinh đẹp nhất Hàn Quốc" bây giờ ra sao?

Vào năm 2021, Woo Soo Han, một hoạt náo viên sinh năm 2001 tại Hàn Quốc đã gây sốt vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình khi xuất hiện trong đội hình cổ vũ cho các đội bóng chày nổi tiếng LG Twins và đội bóng chày DB Promy.

Bức ảnh "gây sốt" của Woo Soo Han trên các trang MXH tại Hàn Quốc

Vào thời điểm đó, các quy định về việc đeo khẩu trang vẫn được áp dụng do đại dịch COVID-19 nên các hoạt náo viên đều buộc phải đeo mặt nạ khi thực hiện màn cổ vũ của mình. Tuy chỉ để lộ ra nửa mặt nhưng vẻ ngoài rạng rỡ và xinh đẹp cùng vóc dáng cuốn hút không kém các nữ thần tượng của Woo Soo Han vẫn không hề bị che lấp và đây cũng là một phần lý do khiến cô trở nên nổi tiếng trên các trang mạng xã hội tại xứ kim chi.

Dù đeo khẩu trang hay không, nữ hoạt náo viên trẻ tuỗi vẫn vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ

Sau 3 năm kể từ khi "gây bão" MXH Hàn Quốc, Woo Soo Han vẫn đang tiếp tục gây ấn tượng với cư dân mạng bằng sự chuyên nghiệp và vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Được biết, ở tuổi 23, cô vẫn theo đuổi đam mê làm hoạt náo viên của mình và đang trực thuộc công ty cung cấp dịch vụ hoạt náo chuyên nghiệp We Our Us.



Soo Han được cho là đang đảm nhận vị trí hoạt náo viên cho đội bóng chày chuyên nghiệp Hanhwa Eagles, câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Gimpo FC, đội bóng chuyền nữ chuyên nghiệp Red Sparks và đội bóng rổ DB Promy.

Woo Soo Han trở thành một trong số những hoạt náo viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc thời điểm hiện tại

Năm 2023, Woo Soo Han cũng một lần nữa khi đăng tải bức ảnh bên cạnh Chuu, một thần tượng K-Pop nổi tiếng của nhóm LOONA, khi idol K-pop này đến theo dõi trận đấu của Hanhwa Eagles. Ngay sau khi bức ảnh chụp chung của hai mỹ nhân này được đăng tải, nó đã nhận được sự ủng hộ lớn từ phía người hâm mộ. Thậm chí nhiều người còn bình luận rằng trông cả hai không khác gì chị em song sinh.

Bức ảnh "gây sốt" của Woo Soo Han (trái) và nữ thần tượng đình đám Chuu (phải)

Với vẻ đẹp vô song, năng lượng lan tỏa và tài năng không thể phủ nhận, Woo Soo Han hiện là một trong những hoạt náo viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc và là nguồn cảm hứng cho nhiều người muốn theo đuổi đam mê trở thành hoạt náo viên của mình.

Một số hình ảnh được Woo Soo Han đăng tải gần đây

Nguồn: Koreaboo