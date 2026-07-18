Nói đây là “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh, có ai tin không?

Tên tuổi và hình ảnh của NSND Quốc Khánh vẫn thu hút sự quan tâm nhất định.

Mới đây, một đoạn cắt từ bộ phim truyền hình 12A và 4H bất ngờ viral trở lại trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Điều khiến cư dân mạng thích thú không chỉ là những màn tung hứng hài hước đậm chất phim Việt thập niên 1990, mà còn bởi nhiều người không nhận ra chàng trai thủ vai Triệu "đẹp trai" chính là NSND Quốc Khánh - gương mặt gắn liền với hình tượng Ngọc Hoàng trong Táo Quân. Không ít khán giả thừa nhận họ bất ngờ khi thấy Quốc Khánh thời trẻ sở hữu ngoại hình sáng, phong thái thư sinh và vẻ điển trai chẳng kém bất kỳ nam thần màn ảnh nào cùng thời.

Đoạn clip trích trừ từ bộ phim 12A và 4H viral nhờ sự xuất hiện của NSND Quốc Khánh



Trong 12A và 4H, Quốc Khánh vào vai Triệu, cậu học trò nổi tiếng lém lỉnh và được bạn bè đặt biệt danh là "Triệu đẹp trai". Ở tuổi ngoài 30 khi hóa thân thành học sinh, nam diễn viên vẫn gây ấn tượng nhờ gương mặt sáng, sống mũi cao, nụ cười duyên cùng đôi mắt tinh anh đậm chất Hà Nội. Mái tóc rẽ ngôi theo phong cách thập niên 1990 càng tôn lên vẻ thư sinh, hiền lành nhưng không kém phần tinh nghịch.

Dù chỉ diện những bộ đồng phục giản dị, Quốc Khánh vẫn toát lên nét bảnh bao rất riêng, đặc biệt là thần thái tự nhiên cùng lối diễn duyên dáng khiến nhân vật Triệu vừa hài hước vừa có sức hút. Chính vì vậy, khi những hình ảnh này được chia sẻ trở lại, không ít khán giả nhận xét biệt danh "Triệu đẹp trai" hoàn toàn không phải lời nói đùa của biên kịch.

Nhiều khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng khi phát hiện "Ngọc Hoàng" quen thuộc của Táo Quân thời trẻ lại sở hữu ngoại hình thư sinh, điển trai và phong độ đến vậy. Không ít người thừa nhận trước đây chỉ ấn tượng với hình ảnh hài hước, có phần nghiêm nghị của nam nghệ sĩ trên truyền hình nên khi xem lại bộ phim cũ mới nhận ra ông từng là một trong những gương mặt sáng của màn ảnh Việt thập niên 1990. Bên cạnh đó, nhiều bình luận cũng dành lời khen cho nét diễn tự nhiên, duyên dáng của Quốc Khánh, cho rằng chỉ với một vai phụ như Triệu, anh đã đủ sức tạo dấu ấn và mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho cả bộ phim.

Một số bình luận của netizen: - Nhưng mà như này đẹp thật, chứ xấu đâu. Thời xưa thuộc dạng VIP pro rồi. - Cả nhà confirm giúp em là chú Quốc Khánh thật hay không ạ. - Ngọc Hoàng thời thanh niên lắm chiêu phết. - Quốc Khánh tán gái khét thế mà ế đến giờ. - Ui Ngọc Hoàng ngày xưa đẹp trai mà lém lỉnh thế.

12A và 4H là bộ phim truyền hình học đường kinh điển của VTV, được chuyển thể từ tiểu thuyết Vĩnh biệt mùa hè của nhà văn Nguyễn Đông Thức và phát sóng lần đầu vào năm 1995. Lấy bối cảnh lớp 12A của một trường THPT, phim xoay quanh nhóm bốn nữ sinh thân thiết gồm Hạ (Thu Hường), Hân (Thu Hà), Hoa (Kiều Anh) và Hằng (Thanh Hương). Mỗi người mang một tính cách, hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng trải qua năm cuối cấp với những rung động đầu đời, áp lực thi cử, tình bạn, tình yêu và những lựa chọn quan trọng trước ngưỡng cửa trưởng thành.

Bên cạnh nhóm 4H, bộ phim còn quy tụ nhiều nhân vật để lại dấu ấn sâu đậm như Ngôn (Anh Tuấn) - chàng trai lãng tử, Thiện (Xuân Bắc) với tính cách hài hước, tốt bụng và đặc biệt là Triệu "đẹp trai" (Quốc Khánh) - cậu học trò lém lỉnh, hoạt ngôn, luôn nghĩ ra đủ trò tinh quái khiến cả lớp dở khóc dở cười. Đồng hành cùng các học sinh là thầy Minh (NSƯT Trần Đức) - giáo viên chủ nhiệm trẻ luôn tận tâm, thấu hiểu tâm lý học trò. Sự kết hợp giữa những câu chuyện học đường gần gũi, tình bạn, tình yêu tuổi mới lớn và tình thầy trò ấm áp đã giúp 12A và 4H trở thành một trong những bộ phim học đường kinh điển của màn ảnh Việt.

Không chỉ tạo nên cơn sốt khi lên sóng, 12A và 4H còn được xem là tác phẩm đặt nền móng cho dòng phim học đường Việt Nam trên truyền hình. Sau gần 30 năm, nhiều trích đoạn của bộ phim vẫn liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt là những phân cảnh của Triệu "đẹp trai" (Quốc Khánh) hay Thiện (Xuân Bắc), gợi lại ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả.