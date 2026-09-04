Nỗi đau xé lòng sau vụ thảm án ở Đồng Nai

Người thân của các nạn nhân nghẹn ngào - "cháu tôi còn chưa biết nói, còn chưa gọi được tiếng ông bà, cha mẹ... nỡ lòng tước đoạt mạng sống của gia đình con tôi".

Con hẻm nhỏ tại ấp Bùi Chu (xã Bình Minh, TP Đồng Nai) chìm trong tang thương sau vụ thảm sát khiến 4 người trong một gia đình thương vong. Người dân đứng lặng, xót xa trước bi kịch quá lớn bất ngờ đổ xuống căn nhà vốn bình yên.

Ngồi thẫn thờ bên linh cữu của con dâu và hai cháu nội, ông V. gần như không nói nên lời. Đôi mắt người cha già đỏ hoe, sưng húp sau cú sốc mất con, mất cháu.

Ông kể, khi nhận được tin dữ, ông chết lặng, vợ ông cũng ngất xỉu.

“Nghe điện thoại báo tin mà tôi chết đứng. Tôi không thể tin bi kịch đó lại rơi vào gia đình mình. Gạt qua nỗi đau mất con, tôi vội gọi cho anh em, họ hàng thu xếp bắt xe xuống sân bay Vinh bay vào đây để lo hậu sự” , ông V. bật khóc.

Theo ông V., chị M. là người con dâu hiếu thảo, luôn thương yêu cha mẹ. Gia đình vốn khó khăn, sau khi học xong đại học, con trai ông vào miền Nam làm ăn. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng tích góp và mới mua được căn nhà.

“Gia đình đang yên ấm thì bi kịch ập đến. Con tôi mất vợ, mất các con, nỗi đau đó quá lớn” , ông V. nghẹn ngào.

Ông V. bất khóc trước nỗi đau mất con dâu, hai cháu nội.

Nhắc đến hai cháu nội xấu số, người ông không kìm được nước mắt. Cháu gái sinh năm 2025, đang ở độ tuổi tập nói, còn chưa kịp gọi rõ tiếng cha, mẹ, ông, bà.

“Cháu tôi còn chưa biết nói, còn chưa gọi được tiếng cha mẹ, ông bà... vậy mà nỡ lòng tước đoạt mạng sống của gia đình con tôi” , ông V. nói trong nước mắt.

Mới đây, cháu trai (SN 2015) của ông còn về quê nghỉ hè. Hai ông cháu cùng nhau trò chuyện, cậu bé kể chuyện đi học, quen được nhiều bạn cùng lớp và nói về ước mơ lớn lên trở thành thầy giáo.

“Cháu còn kể chuyện trường lớp, còn nói ước mơ sau này làm thầy giáo. Tôi không ngờ đó lại là lần cuối hai ông cháu được nói chuyện với nhau” , ông V. nghẹn giọng.

Người cha già mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm kẻ gây ra vụ án đã cướp đi mạng sống của ba người thân. “ Nỗi đau này, sự mất mát này không thể nào khỏa lấp” , ông V. bật khóc.

Ông V. khóc cạn nước mắt trước nỗi mất mát quá lớn.

Theo gia đình, trưa 4/9 là những giờ phút cuối cùng ba mẹ con chị M. ở lại TP Đồng Nai. Khoảng 14h, sau khi di quan, gia đình sẽ đưa thi thể ba mẹ con về Nghệ An để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Người thân sẽ ở lại Đồng Nai để chăm sóc anh N.V.Q., chồng chị M., hiện đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị thương nặng.

Con hẻm nhỏ ở ấp Bùi Chi, xã Bình Minh chìm trong tang thương sau vụ thảm án.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang giám sát nghiêm ngặt Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú phường Hố Nai), nghi phạm trong vụ án xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến 3 người tử vong và một người bị thương nặng.

Ba nạn nhân tử vong được xác định là chị H.T.M. (SN 1990), cháu N.T.H. (SN 2015) và cháu N.N.H. (SN 2025). Anh Q., chồng chị M., bị thương nặng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Theo lời khai ban đầu, Đức Anh có quan hệ tình cảm với thiếu nữ 17 tuổi, là con gái ông Đ.V.R (hàng xóm của gia đình chị M, anh Q.). Gần đây, cô gái nói lời chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định sát hại.

Rạng sáng 3/9, Đức Anh tìm đến khu vực nhà bạn gái nhưng không vào được. Sau đó, nam thanh niên tiếp tục tìm cách đột nhập vào nhà anh Q. và chị M., là căn nhà liền kề.

Tại đây, vụ việc xảy ra khiến chị M. cùng hai người con tử vong, anh Q. bị thương nặng.

Theo lời khai ban đầu, Đức Anh không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật.