20 tuổi chỉ cần “có tiền để tiêu là được”, giờ 30 rồi thì sao?

Có những bài học về tiền bạc, dù được bố mẹ nhắc nhở nhiều lần từ khi còn trẻ, nhưng phải đến lúc tự kiếm tiền, trải qua cảnh túng thiếu, cho người khác vay mà không thể đòi lại,..., chúng ta mới thực sự hiểu ra và thấm thía.

Gần đây trên các diễn đàn và MXH Trung Quốc, “Những bài học về tiền đến năm 30 tuổi mới hiểu” là chủ đề đang nhận được sự quan tâm. Từ những người không có thói quen tiết kiệm đến việc nhận ra tiền bạc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lựa chọn trong cuộc sống, mỗi câu chuyện đều mang đến một góc nhìn đáng suy ngẫm.

1. “Cảnh giới cao nhất có lẽ là có tiền nhưng không còn muốn tiêu”

Đậu Đậu - Một tài khoản trên Xiaohongshu đã khẳng định như vậy khi kể về khoản tiết kiệm 500.000 NDT (khoảng 1,85 tỷ đồng) của mình ở tuổi 37.

Cô cho biết trước đây khi còn là sinh viên và mới đi làm, cảm giác yên tâm khi nhắc đến chuyện tiền bạc chỉ đơn giản là “còn tiền để tiêu” trước khi đến kỳ nhận lương. Trong suốt những năm đầu 20, Đậu Đậu chẳng quan tâm hay nghiêm túc đặt mục tiêu tiết kiệm. Mãi cho đến năm 27 tuổi khi đã lập gia đình, cô mới bắt đầu có tư duy tiết kiệm.

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“Tôi không biết đâu là thay đổi lớn nhất của mọi người khi kết hôn, còn với tôi là việc không thể về nhà xin tiền bố mẹ được nữa. Gia đình tôi không khó khăn, thậm chí bố mẹ còn có thể cho tôi tiền mua nhà, hoặc nuôi cả 2 mẹ con tôi nếu hôn nhân chẳng may có vấn đề. Nhưng có gia đình nhỏ của riêng mình khiến tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục phụ thuộc tài chính vào bố mẹ thì thật chẳng hay. Đương nhiên, tôi cũng có thể xin tiền chồng, nhưng như vậy cũng tệ không kém việc xin tiền bố mẹ. Đó không phải cuộc đời mà tôi muốn trở thành, nên đành phải học cách tiết kiệm.

Từ 10.000 NDT (khoảng 38,5 triệu đồng) đến 10.000 NDT (khoảng 385 triệu đồng) và giờ là 500.000 NDT (khoảng 1,85 tỷ đồng), tôi nhận ra cảnh giới cao nhất về tiền bạc có lẽ chính là có tiền nhưng không còn muốn tiêu. Phải có tiền mới có thể vững tâm sống tiếp, vì chẳng ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì” - Đậu Đậu viết.

2. “Tiền bạc không phải tất cả, nhưng không có tiền thì đôi khi cũng chẳng thể làm gì”

Tiểu Mãn - Một tài khoản trên Weibo cho biết sau hơn 10 năm đi làm, cô mới thực sự hiểu vì sao nhiều người luôn ám ảnh với việc phải kiếm thật nhiều tiền. Hiện tại, cô có khoản tiết kiệm 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng), nhưng điều khiến cô cảm thấy an tâm không nằm ở con số trong tài khoản mà là những lựa chọn mình có thể đưa ra nhờ số tiền đó.

Cô kể vài năm trước, khi công việc không thuận lợi, cô từng muốn nghỉ việc nhưng không dám. Mức lương mỗi tháng chỉ đủ trang trải tiền thuê nhà, ăn uống và các chi phí sinh hoạt siêu cơ bản. Nếu nghỉ việc đồng nghĩa với việc mất nguồn thu nhập duy nhất, trong khi tiền tiết kiệm gần như không có. Cô đành tiếp tục chịu đựng môi trường làm việc không phù hợp vì chẳng còn lựa chọn nào khác.

“Trước đây tôi luôn nghĩ tiền không mua được hạnh phúc, và điều đó đúng. Nhưng khi không có tiền, bạn sẽ phát hiện ngay cả những chuyện rất bình thường cũng trở nên khó khăn. Muốn nghỉ việc cũng phải cân nhắc, muốn đi khám bệnh cũng phải tính toán, muốn giúp đỡ gia đình đôi khi cũng lực bất tòng tâm.

Bây giờ tôi không nghĩ mình cần phải trở thành người giàu có. Tôi chỉ muốn có đủ tiền để khi cuộc sống xảy ra chuyện ngoài dự tính, bản thân không phải bất lực rơi nước mắt. Tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền thì rất nhiều điều bạn muốn làm cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ” - Tiểu Mãn viết.

3. “Không có đồng tiền nào thực sự miễn phí”

A Lạc - Một tài khoản trên Xiaohongshu lại chia sẻ rằng bài học lớn nhất cô nhận được sau tuổi 30 là phải nhìn kỹ cái giá đằng sau những khoản tiền tưởng chừng như dễ dàng có được.

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Khi mới đi làm, bản thân A Lạc từng rất thích mua đồ trả góp, sử dụng thẻ tín dụng và vay tiền từ các ứng dụng vì nghĩ rằng chỉ cần có tiền trong tay trước, việc thanh toán sau cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều. Có tháng thu nhập 12.000 NDT (khoảng 44,4 triệu đồng), cô vẫn sẵn sàng mua một chiếc túi 8.000 NDT (khoảng 29,6 triệu đồng) hoặc đặt những chuyến du lịch vượt quá khả năng tài chính.

Ban đầu, cô cảm thấy việc chia nhỏ khoản thanh toán giúp bản thân dễ thở hơn. Nhưng sau một thời gian, tiền lương vừa về tài khoản đã phải chia cho các khoản trả góp, dư nợ thẻ tín dụng và những chi phí phát sinh từ trước. Có những tháng chưa kịp mua sắm hay tận hưởng điều gì, cô đã gần như tiêu hết thu nhập.

“Ngày trước tôi cứ nghĩ chỉ cần có tiền để mua thứ mình thích là vui rồi, còn trả bằng cách nào thì tính sau. Đến khi nhìn lại, tôi mới thấy mình đã tiêu trước cả tiền của những tháng chưa làm việc. Không có đồng tiền nào thực sự miễn phí. Tiền vay có lãi suất, tiền trả góp có kỳ hạn, thậm chí những món đồ được mua chỉ để thỏa mãn cảm xúc nhất thời cũng có thể khiến bạn phải đánh đổi bằng nhiều tháng làm việc sau đó.

Bây giờ, trước khi mua bất cứ thứ gì, tôi đều tự hỏi liệu mình có thực sự cần nó hay chỉ đang muốn sở hữu nó ngay lập tức. Cảm giác vui vẻ khi mua hàng có thể chỉ kéo dài vài ngày, nhưng số tiền phải trả đôi khi theo mình cả năm trời”.

4. “Những thứ bạn mua năm 20 tuổi có thể đến 10 năm sau mới hiểu mình đã phải trả giá đắt thế nào”

Tiểu Vũ - Một tài khoản trên Xiaohongshu cho biết cô từng nghĩ những năm tháng tuổi 20 là khoảng thời gian nên ưu tiên tận hưởng cuộc sống, bởi còn trẻ thì vẫn có thể kiếm lại tiền. Nhưng bước sang tuổi 30, cô mới nhận ra có những khoản chi tiêu không chỉ lấy đi tiền bạc mà còn ảnh hưởng đến những lựa chọn của bản thân trong nhiều năm sau đó.

Lúc mới đi làm, mức lương khởi điểm của Tiểu Vũ khoảng 7.000 NDT (khoảng 25,9 triệu đồng) mỗi tháng. Vì muốn có một cuộc sống giống bạn bè cùng trang lứa, cô thường xuyên mua quần áo, mỹ phẩm, đồ điện tử và đi du lịch. Có những món đồ chỉ sử dụng vài lần nhưng vẫn được cô mua về vì đang giảm giá hoặc đơn giản là cảm thấy người khác có thì mình cũng nên có.

Trong khi đó, cô gần như không có khoản tiết kiệm nào. Đến năm 29 tuổi, khi bắt đầu nghĩ đến chuyện mua nhà và xây dựng gia đình, Tiểu Vũ mới nhận ra số tiền đáng lẽ có thể tích lũy từ nhiều năm trước đã không còn. Cô phải bắt đầu lại từ đầu, trong khi những người bạn cùng tuổi đã có một khoản dự phòng hoặc tài sản riêng.

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“Có những món đồ năm 20 tuổi tôi từng nghĩ nhất định phải mua, nhưng đến năm 30 tuổi nhìn lại thì chẳng còn nhớ mình đã mua chúng để làm gì. Tôi không nghĩ tuổi trẻ phải sống quá tiết kiệm hay từ chối mọi niềm vui. Nhưng nếu được quay lại, tôi sẽ không dùng toàn bộ tiền kiếm được chỉ để chứng minh rằng mình có thể sống tốt đến mức nào.

Bởi đôi khi, cái giá thực sự của một món đồ không nằm ở số tiền ghi trên hóa đơn, mà là những cơ hội khác bạn phải bỏ lỡ vì đã tiêu số tiền đó” - Tiểu Vũ chia sẻ.

5. “Khi bạn có tiền, tiếng nói của bạn trong gia đình cũng trở nên có sức nặng hơn”

Mộc Tử - Một tài khoản trên Xiaohongshu chia sẻ rằng cô từng không hiểu tại sao người lớn luôn nhấn mạnh phụ nữ cần có công việc và thu nhập riêng, ngay cả khi đã lập gia đình. Sau nhiều năm trải nghiệm, cô nhận ra độc lập tài chính không chỉ giúp bản thân sống thoải mái hơn mà còn thay đổi vị trí của mình trong các quyết định gia đình.

Trước đây khi chưa có khoản tiết kiệm đáng kể, mỗi lần muốn mua sắm đồ đạc trong nhà, đi du lịch hoặc đưa ra một quyết định lớn, cô đều có thói quen hỏi ý kiến chồng mà nói thẳng ra là chờ chồng chi tiền. Không phải vì chồng kiểm soát tiền bạc, mà bởi phần lớn chi phí sinh hoạt và những khoản tiền lớn trong gia đình đều do anh đảm nhận.

Sau vài năm làm việc và tiết kiệm, cô đã có khoản tiền riêng khoảng 300.000 NDT (khoảng 1,11 tỷ đồng). Khi ấy, cô bắt đầu cảm thấy tự tin hơn trong những cuộc trò chuyện về tài chính gia đình. Cô có thể chủ động đề xuất sửa sang nhà cửa, hỗ trợ bố mẹ hai bên hoặc quyết định dành một khoản tiền cho những kế hoạch cá nhân mà không phải quá phụ thuộc vào bạn đời.

“Trước đây, tôi nghĩ chỉ cần gia đình hòa thuận, vợ chồng yêu thương nhau thì tiền ai kiếm cũng không quan trọng. Nhưng khi thực sự có tiền riêng, tôi mới hiểu cảm giác có thể tự đưa ra quyết định khác biệt đến thế nào.

Khi bạn không có tiền, đôi khi ngay cả những ý kiến rất hợp lý cũng khó được lắng nghe, bởi người khác có thể cho rằng bạn chưa phải người chịu trách nhiệm chính về tài chính. Nhưng khi bạn có khả năng đóng góp, có khoản dự phòng và có thể tự lo cho bản thân, tiếng nói của bạn cũng tự nhiên có thêm sức nặng.

Tôi không cho rằng tiền có thể giải quyết mọi vấn đề trong hôn nhân. Nhưng ít nhất, nó giúp bạn không phải luôn ở trong tâm thế phụ thuộc hay chờ đợi người khác đồng ý với mọi lựa chọn của mình” - Mộc Tử viết.

6. “Sẽ có ngày bạn hiểu rằng tình cảm cần được thể hiện qua vật chất chứ không chỉ lời nói”

An An - Một tài khoản trên Weibo cho biết trước năm 30 tuổi, cô từng là người khá coi trọng những lời hứa và sự quan tâm về mặt tinh thần. Cô nghĩ rằng chỉ cần người thân yêu thương nhau, không cần quá để tâm đến chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều chuyện trong gia đình, cô mới nhận ra tình cảm đôi khi cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, và tiền bạc là một trong những cách để làm điều đó.

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“Trước đây tôi luôn nghĩ chỉ cần thường xuyên gọi điện, quan tâm bố mẹ là đủ. Nhưng khi mẹ nói rằng bà đã rất vui vì cuối cùng cũng được đi du lịch như mong muốn, tôi mới hiểu có những điều nếu chỉ nói bằng lời thì sẽ mãi không thành hiện thực.

Tình cảm không nhất thiết phải đo bằng tiền, nhưng đôi khi tiền bạc giúp chúng ta biến sự quan tâm thành những điều cụ thể. Khi bố mẹ đau ốm, bạn có thể đưa họ đến bệnh viện tốt hơn. Khi người thân cần giúp đỡ, bạn có thể san sẻ một phần gánh nặng. Khi muốn dành cho gia đình một trải nghiệm đẹp, bạn có thể làm luôn thay vì “để sau này”.

Sau tuổi 30, tôi không còn nghĩ kiếm tiền chỉ để bản thân sống sung túc. Tôi muốn có đủ khả năng chăm sóc những người mình yêu thương, thay vì chỉ biết nói rằng mình rất thương họ nhưng lại chẳng thể làm được gì. Tình cảm không đi kèm vật chất, đôi khi cũng chỉ là lời nói suông” - An An bộc bạch.

Có lẽ, điều thay đổi lớn nhất trong cách nhìn nhận về tiền bạc khi bước sang tuổi 30 không phải là kiếm được bao nhiêu hay sở hữu những gì, mà là hiểu rõ tiền có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống. Tiền không thể mua được tất cả, nhưng có thể giúp chúng ta bớt lo lắng trước những biến cố, có thêm quyền lựa chọn, tự tin bảo vệ quan điểm của mình và chăm sóc tốt hơn cho những người quan trọng trong cuộc sống của mình.

Sau cùng, tiết kiệm hay kiếm tiền cũng không phải để biến cuộc sống thành một chuỗi ngày chỉ biết tính toán thiệt hơn. Đó là cách mỗi người chuẩn bị cho tương lai, để khi muốn nghỉ ngơi có thể nghỉ ngơi, khi muốn trải nghiệm có thể mạnh dạn chi tiền và khi gia đình cần, bản thân đủ khả năng dang tay giúp đỡ. Có lẽ, đó mới là bài học đáng giá nhất về tiền bạc mà nhiều người chỉ thực sự thấm thía khi trưởng thành.

(Nguồn: Douban)