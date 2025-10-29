Nối chân đứt rời cho cô gái 19 tuổi sau va chạm với xe mô tô phân khối lớn

Ngày 29-10, tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết các bác sĩ tại đây vừa nối thành công chân bị đứt rời cho một cô gái 19 tuổi, là nạn nhân trong vụ va chạm giữa xe mô tô phân khối lớn và xe máy trên phố Trịnh Văn Bô (Hà Nội) giữa tháng 10 vừa qua.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật nối chân cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nạn nhân là chị Đ.P. (19 tuổi, ở Bắc Ninh), được phẫu thuật cấp cứu tại Khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu thuật, Viện Chấn thương Chỉnh hình (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), trong tình trạng đứt lìa phức tạp ở 1/3 dưới cẳng chân phải, kèm dập nát phần mềm.

Trước đó, ngay sau vụ tai nạn kinh hoàng, nữ bệnh nhân được sơ cứu và chuyển khẩn cấp đến bệnh viện trong "thời gian vàng", khoảng 2 giờ sau chấn thương.

Ngay trong đêm, các y, bác sĩ đã tiến hành cắt lọc, xử lý tổn thương, nối mạch máu, thần kinh, gân cơ và xương. Sau hơn 6 giờ phẫu thuật, phần chi thể đứt rời được nối thành công.

Gần 2 tuần sau phẫu thuật, nữ bệnh nhân đã ổn định, có thể cử động các ngón chân, cho thấy kết quả phục hồi khả quan.

Bác sĩ Nguyễn Điện Thành Hiệp, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu thuật, cho biết đây là một ca bệnh khó vì bệnh nhân còn trẻ, vết thương phức tạp, thời gian bảo quản và vận chuyển kéo dài. Tuy nhiên, nhờ được sơ cứu và bảo quản chi thể đúng cách, cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các kíp phẫu thuật, ca trồng lại chi thể đã thành công.

Hình ảnh chân của nạn nhân bị đứt rời sau tai nạn

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Việt Nam, Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình, khuyến cáo trong các trường hợp tai nạn gây đứt rời chi thể, việc sơ cứu và bảo quản đúng cách đóng vai trò quyết định đến khả năng trồng nối thành công.

Chi thể bị đứt cần rửa sạch bằng nước đun sôi để nguội hoặc dung dịch muối sinh lý, bọc trong khăn/gạc sạch, cho vào túi nilon kín rồi đặt trong phích đá lạnh.

Bác sĩ lưu ý không để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá, không dùng xà phòng hay hóa chất để rửa. "Thời gian vàng để nối chi thể là trong vòng 6 giờ nếu được bảo quản đúng cách. Việc chuyển nạn nhân sớm đến cơ sở có khả năng vi phẫu sẽ tăng đáng kể cơ hội phục hồi chi thể" - bác sĩ Nam nhấn mạnh.