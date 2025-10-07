Nơi bị sét đánh nhiều nhất thế giới?

Câu hỏi 4/7

Hỏi 4: Nơi mưa nhiều nhất thế giới?

A. Andhra Pradesh sai B. Assam sai C. Meghalaya đúng

Đáp án đúng là: C. Meghalaya

Giải thích: Meghalaya là một bang tại đông bắc Ấn Độ hiện sở hữu 2 khu vực có lượng mưa nhiều nhất nhì thế giới. Theo Sách kỷ lục Guiness thế giới, quán quân trong hạng mục này là ngôi làng Mawsynram với lượng mưa khoảng 11.873mm/năm. Xếp ngay sau là người láng giềng Cherrapunju cùng bang với khoảng 11.430mm/năm. Con số này gấp khoảng 6 lần lượng mưa trung bình ở Việt Nam (1.500-2.000mm/năm). Lượng mưa này có thể làm ngập đến tận gối bức tượng lớn nhất thế giới, tượng Chúa Kitô Cứu Thế cao 30m ở Rio de Janeiro, Brazil. Trong 2 tháng đỉnh điểm của mùa mưa là tháng 6 và tháng 7, lượng nước trút xuống ngôi làng này đo được khoảng 7.000mm. Nguyên nhân khiến nơi đây là "thánh địa" mưa là do không khí ẩm từ vùng đồng bằng ngập nước của Bangladesh di chuyển về phía bắc nhưng không qua được những ngọn núi cao ở Meghalaya nên gây mưa ngay tại sườn đón gió. Người dân ở đây chế tạo ra một loại "áo mưa" đặt biệt có tên là "Knup" với hình dạng như chiếc thuyền làm từ tre và lá chuối.