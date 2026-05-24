HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nỗi ám ảnh của Brad Pitt

Tú Oanh
|

Theo nguồn tin, cuộc chiến pháp lý với Angelina Jolie và sự xa cách của 6 người con khiến Brad Pitt không có ý định kết hôn lần nữa, mặc dù đang hạnh phúc bên bạn gái kém 29 tuổi.

Brad Pitt hẹn hò với nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon từ năm 2022. Theo nguồn tin của Daily Mail , mối quan hệ của đôi tình nhân lệch 29 tuổi ngày càng gắn bó. Tài tử sinh năm 1963 được cho là đang hạnh phúc và tận hưởng sự bình yên cùng ủng hộ từ bạn gái dễ tính.

Bất chấp điều đó, các nguồn tin cho hay nam diễn viên F1 dường như không có ý định kết hôn lần nữa hoặc có thêm con.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Brad Pitt hạnh phúc bên bạn gái kém 29 tuổi nhưng không có ý định kết hôn lần ba. Ảnh: Getty Images.

“Anh ấy có người bạn đời tuyệt vời và anh ấy trân trọng cô ấy, nhưng hiện tại chưa vội vàng lên kế hoạch cho điều gì cả", nguồn tin nói.

Nguyên nhân không khó đoán. Vụ ly hôn ồn ào cùng cuộc chiến pháp lý dai dẳng với Angelina Jolie, cũng như sự xa cách của cả 6 người con gây ra chướng ngại tâm lý đối với ngôi sao thắng giải Oscar.

Brad Pitt và Angelina chia tay vào năm 2016. Ngay sau đó, họ lao vào cuộc chiến pháp lý căng thẳng kéo dài 8 năm. Mãi đến năm 2024, họ mới dàn xếp xong thỏa thuận nuôi con. Tuy nhiên, họ vẫn còn tranh chấp liên quan đến Château Miraval - tài sản chung ở Pháp.

Kể từ đó đến nay, 6 con chung của đôi vợ chồng kiểu mẫu một thời đều chọn đứng về phía mẹ, giữ khoảng cách với cha. Một số thậm chí công khai cắt đứt quan hệ với Brad Pitt bằng cách bỏ họ cha.

"Jolie đã tiến hành chiến dịch khiến các con xa lánh cha mình và nó đã thành công. Mâu thuẫn cực kỳ gay gắt. Anh ấy hoàn toàn bị các con xa lánh. Điều đó khiến anh đau khổ", nguồn tin nói với Daily Mail .

- Ảnh 4.

Angelina Jolie bị cáo buộc cố tình chia rẽ tình cảm giữa Brad Pitt và các con. Ảnh: Getty Images.

Brad Pitt không tham dự lễ tốt nghiệp của Zahara tại trường Spelman College ở Atlanta (Mỹ) vào ngày 17/5. TMZ đưa tin nam diễn viên cũng không liên lạc với con gái nuôi trước sự kiện trọng đại.

"Không có gì ngăn cản anh ấy xuất hiện tại buổi lễ tốt nghiệp hay từng đến thăm cô bé. Ngày hôm đó là để tôn vinh những gì Zahara đạt được, chứ không phải chuyện anh ấy có sẵn sàng tham dự hay không", nguồn tin chia sẻ.

Đại diện của Brad Pitt và Angelina Jolie không bình luận gì về chuyện này. Tuy nhiên, một người thân cận với tài tử 6X phản bác lời châm chọc từ nguồn tin của TMZ .

"Không thể vừa tạo sự xa cách hoàn toàn, rồi lại chỉ trích ai đó vì không tham dự sự kiện khi chính bạn khiến họ không được chào đón. Đó không phải là tình huống do anh ấy tạo ra", nguồn tin tỏ ra bức xúc với Daily Mail .

Trước đó, truyền thông đưa tin Zahara đã bỏ họ cha trên giấy tờ. Cụ thể bước lên sân khấu nhận bằng cử nhân, cô được giới thiệu là Zahara Marley Jolie, thay vì Zahara Marley Jolie-Pitt.

Nguồn tin của Page Six cho rằng việc công kích "người cha bị tách khỏi gia đình mình" ngay tại buổi lễ tốt nghiệp là đáng buồn và không cần thiết.

- Ảnh 5.

Zahara bỏ họ cha khỏi tên. Ảnh: SplashNews.com

Tuấn Hưng: "Quyết định chuyển từ TP.HCM về Hà Nội, vợ tôi bị sốc"
Tags

sao Hollywood

brad pitt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại