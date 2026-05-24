Nỗi ám ảnh của Brad Pitt

Brad Pitt hẹn hò với nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon từ năm 2022. Theo nguồn tin của Daily Mail , mối quan hệ của đôi tình nhân lệch 29 tuổi ngày càng gắn bó. Tài tử sinh năm 1963 được cho là đang hạnh phúc và tận hưởng sự bình yên cùng ủng hộ từ bạn gái dễ tính.

Bất chấp điều đó, các nguồn tin cho hay nam diễn viên F1 dường như không có ý định kết hôn lần nữa hoặc có thêm con.

Brad Pitt hạnh phúc bên bạn gái kém 29 tuổi nhưng không có ý định kết hôn lần ba. Ảnh: Getty Images.

“Anh ấy có người bạn đời tuyệt vời và anh ấy trân trọng cô ấy, nhưng hiện tại chưa vội vàng lên kế hoạch cho điều gì cả", nguồn tin nói.

Nguyên nhân không khó đoán. Vụ ly hôn ồn ào cùng cuộc chiến pháp lý dai dẳng với Angelina Jolie, cũng như sự xa cách của cả 6 người con gây ra chướng ngại tâm lý đối với ngôi sao thắng giải Oscar.

Brad Pitt và Angelina chia tay vào năm 2016. Ngay sau đó, họ lao vào cuộc chiến pháp lý căng thẳng kéo dài 8 năm. Mãi đến năm 2024, họ mới dàn xếp xong thỏa thuận nuôi con. Tuy nhiên, họ vẫn còn tranh chấp liên quan đến Château Miraval - tài sản chung ở Pháp.

Kể từ đó đến nay, 6 con chung của đôi vợ chồng kiểu mẫu một thời đều chọn đứng về phía mẹ, giữ khoảng cách với cha. Một số thậm chí công khai cắt đứt quan hệ với Brad Pitt bằng cách bỏ họ cha.

"Jolie đã tiến hành chiến dịch khiến các con xa lánh cha mình và nó đã thành công. Mâu thuẫn cực kỳ gay gắt. Anh ấy hoàn toàn bị các con xa lánh. Điều đó khiến anh đau khổ", nguồn tin nói với Daily Mail .

Angelina Jolie bị cáo buộc cố tình chia rẽ tình cảm giữa Brad Pitt và các con. Ảnh: Getty Images.

Brad Pitt không tham dự lễ tốt nghiệp của Zahara tại trường Spelman College ở Atlanta (Mỹ) vào ngày 17/5. TMZ đưa tin nam diễn viên cũng không liên lạc với con gái nuôi trước sự kiện trọng đại.

"Không có gì ngăn cản anh ấy xuất hiện tại buổi lễ tốt nghiệp hay từng đến thăm cô bé. Ngày hôm đó là để tôn vinh những gì Zahara đạt được, chứ không phải chuyện anh ấy có sẵn sàng tham dự hay không", nguồn tin chia sẻ.

Đại diện của Brad Pitt và Angelina Jolie không bình luận gì về chuyện này. Tuy nhiên, một người thân cận với tài tử 6X phản bác lời châm chọc từ nguồn tin của TMZ .

"Không thể vừa tạo sự xa cách hoàn toàn, rồi lại chỉ trích ai đó vì không tham dự sự kiện khi chính bạn khiến họ không được chào đón. Đó không phải là tình huống do anh ấy tạo ra", nguồn tin tỏ ra bức xúc với Daily Mail .

Trước đó, truyền thông đưa tin Zahara đã bỏ họ cha trên giấy tờ. Cụ thể bước lên sân khấu nhận bằng cử nhân, cô được giới thiệu là Zahara Marley Jolie, thay vì Zahara Marley Jolie-Pitt.

Nguồn tin của Page Six cho rằng việc công kích "người cha bị tách khỏi gia đình mình" ngay tại buổi lễ tốt nghiệp là đáng buồn và không cần thiết.