Nợ xấu ngân hàng vượt 10 tỷ USD: Không phải BIDV hay VPBank, đây mới là nhà băng có nhiều nợ xấu nhất

Thống kê từ báo cáo tài chính 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán cho thấy, tổng nợ xấu nội bảng tại thời điểm 31/12/2025 đạt 262.491 tỷ đồng, tăng thêm 32.445 tỷ đồng so với cuối năm trước, tương đương mức tăng 14%.

Việc tổng nợ xấu vượt ngưỡng 10 tỷ USD phản ánh hệ quả của chu kỳ tín dụng tăng nhanh những năm gần đây, đồng thời tiếp tục gây áp lực lên việc trích lập dự phòng và kiểm soát rủi ro trong giai đoạn tới.

Dẫn đầu hệ thống về quy mô nợ xấu là Sacombank với 40.137 tỷ đồng, tăng tới 27.180 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 210% – cao nhất toàn ngành cả về giá trị tuyệt đối lẫn tốc độ tăng trưởng. Diễn biến này khiến Sacombank trở thành ngân hàng có mức gia tăng nợ xấu mạnh nhất hệ thống trong năm 2025, đồng thời vượt cả nhóm Big4 và ngân hàng tư nhân lớn nhất là VPBank dù quy mô tín dụng nhỏ hơn nhiều.

Nợ xấu của Sacombank tăng mạnh trong quý 4, riêng nợ có khả năng mất vốn tăng 18.400 tỷ đồng, lên đến 29.906 tỷ đồng.

Xếp thứ hai về quy mô nợ xấu nội bảng là BIDV với 34.967 tỷ đồng, tăng 5.931 tỷ đồng (+20%). Là ngân hàng có dư nợ cho vay lớn nhất hệ thống, việc nợ xấu gia tăng tại BIDV cũng phần nào tương đồng với tốc độ mở rộng của danh mục tín dụng.

VPBank đứng thứ ba với 31.465 tỷ đồng tỷ đồng nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2025, tăng 2.395 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 8% so với cuối năm 2024. Dù mức tăng không quá cao so với một số ngân hàng khác và tốc độ tăng trưởng tín dụng, quy mô nợ xấu lớn cho thấy áp lực vẫn hiện hữu đối với VPBank tại mảng bán lẻ và tài chính tiêu dùng – lĩnh vực có biên lợi nhuận cao nhưng đi kèm rủi ro tín dụng lớn hơn.

Là ngân hàng có quy mô tín dụng lớn thứ hai hệ thống, VietinBank ghi nhận 21.916 tỷ đồng nợ xấu, tăng nhẹ 3%, cho thấy chất lượng tài sản nhìn chung vẫn được kiểm soát tương đối ổn định. Trong khi đó, Vietcombank lại đi ngược xu hướng khi nợ xấu giảm mạnh 31%, xuống còn 9.646 tỷ đồng – mức giảm lớn nhất trong nhóm ngân hàng quy mô lớn. Riêng trong quý cuối cùng của năm 2025, nợ xấu của Vietcombank giảm tới 43%.

Ở khối ngân hàng tư nhân, một số nhà băng ghi nhận nợ xấu tăng mạnh. HDBank có nợ xấu tăng 56% lên 13.320 tỷ đồng, Techcombank cũng ghi nhận mức tăng 15%, đạt 8.198 tỷ đồng. LPBank, Eximbank và SeABank đều ghi nhận mức tăng hai chữ số.

Ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận nợ xấu giảm mạnh. Ngoài Vietcombank, Ngân hàng Quốc Dân (NVB) giảm 39%, ACB giảm 23% và ABBank giảm tới 73% – mức giảm mạnh nhất hệ thống.

Tính chung, có 20/27 ngân hàng ghi nhận nợ xấu tăng, trong khi 7 ngân hàng giảm, cho thấy sự phân hóa trong chính sách quản lý nợ xấu giữa các tổ chức tín dụng.



