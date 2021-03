Nổ súng truy sát kinh hoàng trong lúc đòi nợ ở Cần Thơ: Hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ

Sáng 6/3, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trần Việt Trường đã đến thăm hỏi, động viên và trao thưởng nóng cho các tập thể có thành tích xuất sắc khống chế, truy bắt hai nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn, có sử dụng vũ khí quân dụng xảy ra trên địa bàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP được thưởng 20 triệu đồng; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Ninh Kiều, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) và Công an phường Cái Khế, mỗi đơn vị được thưởng 10 triệu đồng.