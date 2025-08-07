Nổ súng ở biên giới Nga giữa tin 5 vạn binh từ 4 nước áp sát - NATO báo động khả năng Moscow đánh phủ đầu

Nga nổ súng chặn cụm xe bọc thép Ukraine giữa tin 5 vạn quân áp sát

Tờ Sumy News (Nga) ngày 7/8 đưa tin, căng thẳng biên giới Nga–Ukraine vừa có bước leo thang nghiêm trọng khi 2 cụm thiết giáp của quân đội Ukraine bất ngờ cơ động áp sát khu vực Katerinovka, sát đường biên giới tỉnh Kursk của Nga.

Theo thông tin từ trinh sát nhóm quân “Phía Bắc”, hai cụm tác chiến cơ giới của Ukraine đã bị phát hiện di chuyển bằng xe bọc thép trên các hướng Tyotkino và Glushkovo. Lực lượng Nga lập tức khai hỏa để ngăn chặn từ xa. Nguồn tin quân sự cho biết cả hai cụm thiết giáp này đã bị đánh tan ngay sau khi lộ vị trí.

Đáng chú ý, động thái điều quân táo bạo này của Ukraine diễn ra đúng thời điểm giới quan sát đang cảnh báo về một chiến dịch vượt biên giới quy mô lớn mà Kiev có thể đang chuẩn bị.

Theo truyền thông Ukraine ngày 6/8, khoảng 50.000 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia và Ba Lan đã được điều động tới khu vực giáp ranh giữa tỉnh Chernihiv và Bryansk (Nga).

Nga vừa nổ súng chặn 2 cụm xe bọc thép Ukraine giữa tin Kiev đang lên kế hoạch cho kịch bản Kursk 2.0. Ảnh: TST

Nguồn tin từ trang Strana.ua cho biết thêm, giới chức Ukraine đang cân nhắc một kịch bản tương tự vụ đột nhập vào tỉnh Kursk năm ngoái, nhưng lần này có thể ở quy mô lớn hơn nhiều.

Trước đó, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi đã tìm cách mô phỏng theo cách đánh của quân đội Nga để giành lại lợi thế cho Kiev nhưng bất thành.

Nhóm của ông Syrsky đặt cược vào xây dựng công sự, bởi họ tin rằng đã “giải mã” được chiến lược của quân Nga.

Mùa hè 2023, trong cuộc phản công thất bại, quân Ukraine từng bị sa lầy trong hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Nga. Kiev muốn tìm cách sao chép lại mô hình đó, nhưng không có đủ nguồn lực, không có thời gian, và quan trọng nhất là không thiết lập được “tính hệ thống” - điều cốt lõi tạo nên sức mạnh tấn công của Nga.

Theo truyền thông Nga, thành công của quân đội nước này dựa vào sự phối hợp giữa trinh sát, không quân tấn công, UAV và hậu cần hiệu quả.

Trong khi đó, dự án phòng thủ của Ukraine không chỉ gặp khó vì tình hình mặt trận. Nạn tham nhũng lại một lần nữa giáng đòn vào quân đội.

Nói cách khác, toàn bộ kế hoạch phòng thủ của Syrsky “giống như nỗ lực dùng tay không để ngăn một trận tuyết lở”.

Trong bối cảnh đó, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi buộc phải chuyển hướng: từ thế bị động phòng ngự sang chủ động tấn công, nhằm tạo ra một đòn đánh bất ngờ và giành lại quyền kiểm soát chiến trường. Việc Ukraine phối hợp với các nhóm lính đánh thuê nước ngoài áp sát biên giới Nga được cho là nhằm mục đích này.

NATO cảnh báo khả năng Nga tấn công phủ đầu tại Ukraine. Ảnh: FT

NATO báo động nguy cơ Nga tấn công “phủ đầu”

Những đồn đoán về việc 5 vạn quân từ 4 nước áp sát biên giới đã khiến Nga lập tức nâng cao mức phòng bị — và dường như tiến hành một hành động mang tính phủ đầu.

Trong bối cảnh đó, các chỉ huy NATO đồng loạt phát đi cảnh báo khẩn cấp, cho rằng Nga đang chuẩn bị một chiến dịch tổng tấn công trên nhiều hướng.

Các báo cáo từ giới tình báo Anh và Pháp cho thấy tuyến tiếp xúc chiến đấu đang có dấu hiệu được kích hoạt trở lại tại nhiều khu vực mới, làm gia tăng nguy cơ bùng phát một đợt giao tranh quy mô lớn trong thời gian ngắn.

Hiện tại, tên thực địa, quân đội Nga đang tiếp tục mở rộng hoạt động bằng cách tiến hành một chiến dịch tấn công hạn chế

Theo nhóm phân tích Deep State (Ukraine), các đơn vị Nga đã vượt qua ranh giới hành chính tỉnh Dnipropetrovsk., tiến sâu vào khu vực Maliivka và đang áp sát làng Sechneve.

Tại hướng Komarske, lực lượng Nga cũng được cho là đã kiểm soát được địa bàn Voskresenka sau một đợt tấn công ngắn, buộc quân Ukraine phải rút lui.

Song song với tiến công mặt đất, các cuộc không kích bằng UAV “Geran” tiếp tục được sử dụng như một đòn tấn công vào chiều sâu hậu cần đối phương.

Phóng viên chiến trường Alexander Sladkov nhận định rằng quân đội Nga đang tiến hành một chiến dịch tấn công hạn chế nhưng có tính toán bài bản, không cần sử dụng các đội hình xe tăng quy mô lớn.

“Chúng tôi tiến từng bước một cách chắc chắn, áp dụng đúng bài bản của trường phái Xô-viết. Mỗi bước tiến đều có trọng điểm, và những lá cờ tung bay trên các thành phố mà Nga giành quyền kiểm soát là minh chứng rõ nhất” - ông nói.

Trong đêm 6/8, máy bay không người lái của Nga đã đánh trúng ga trung chuyển chiến lược Nizhne-Dniprovs’k-Uzel tại thành phố Dnipro – một điểm nút trong mạng lưới tiếp vận phía đông của Ukraine.

Ga này là nơi tiếp nhận các đoàn tàu từ miền tây, sau đó phân loại và điều phối về các mặt trận Pavlohrad, Synelnykove, Pokrovsk và Sloviansk.

Theo chuyên trang Voennaya Khronika, việc làm tê liệt hoàn toàn một cơ sở như vậy bằng một đòn là rất khó, do hệ thống đường nhánh và vận hành dự phòng phức tạp.

Tuy nhiên, nếu cuộc tấn công rơi đúng vào khung giờ cao điểm – như buổi sáng hoặc trưa – thì điều đó cho thấy khả năng Moscow đã nắm được thông tin tình báo chính xác về lịch trình vận chuyển, từ đó chủ động chọn thời điểm ra đòn.

(Theo Sumy News, Tsargrad TV)