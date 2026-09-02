HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nổ rung chuyển nhà máy điện lớn ở Đức

Hải Yến
|

Một vụ tấn công nghi bằng chất nổ nhằm vào trạm biến áp gần nhà máy nhiệt điện Janschwalde gây mất điện trên diện rộng.

Vụ tấn công ở Đức: Nổ lớn tại nhà máy nhiệt điện Janschwalde gây mất điện diện rộng - Ảnh 1.

Nhà máy nhiệt điện Janschwalde ở Brandenburg, Đức.

Những đối tượng chưa được xác định đã sử dụng các thiết bị nổ để phá hoại nhà máy nhiệt điện Janschwalde ở bang Brandenburg, Đức.

Trả lời RBB, người phát ngôn của Sở Cảnh sát Brandenburg Stephanie Pilz cho biết các thiết bị nổ được phát hiện tại một trạm biến áp ở Turnau-Prilak, sau khi lực lượng chức năng nhận được thông báo về đường dây điện bị hư hại sáng 1/9.

Các nhân viên cứu hộ và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phát hiện nhiều thiết bị nổ và gây cháy chưa phát nổ. Theo các nguồn tin được báo MAZ dẫn lại, một số thiết bị được xác định là tên lửa.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Cơ quan Cảnh sát Hình sự bang Brandenburg (LKA) bác bỏ thông tin cho rằng các thiết bị được phát hiện là tên lửa.

Theo Bild, LKA đã tiếp quản cuộc điều tra vụ việc.

Vụ tấn công ở Đức: Nổ lớn tại nhà máy nhiệt điện Janschwalde gây mất điện diện rộng - Ảnh 2.

Nhà máy nhiệt điện Janschwalde ở Brandenburg, Đức. Ảnh: Frank Hammerschmidt/dpa

Thủ hiến bang Brandenburg Dietmar Woidke, trong tuyên bố từ Văn phòng Thủ hiến bang, gọi đây là một “vụ tấn công bị nghi ngờ” và lên án hành động này.

Mục tiêu nhiều khả năng là gây ra một vụ mất điện quy mô lớn tại nhà máy nhiệt điện Jänschwalde ở khu vực lân cận.

Đại diện tập đoàn năng lượng LEAG cũng xác nhận đây là một vụ tấn công. Các chuyên gia xử lý bom mìn hiện đang làm việc tại hiện trường để kiểm tra và vô hiệu hóa những thiết bị nguy hiểm còn lại.

Vụ tấn công ở Đức: Nổ lớn tại nhà máy nhiệt điện Janschwalde gây mất điện diện rộng - Ảnh 3.

Vị trí của đô thị Turnau-Praylak, nơi xảy ra vụ việc. Bản đồ: Mapy.com

Nhà vận hành lưới điện 50Hertz cho biết vụ tấn công khiến một số đường dây điện bị hư hại và gây mất điện trong thời gian ngắn. Nguồn điện sau đó đã được khôi phục.

Nhà máy nhiệt điện Janschwalde là một trong những cơ sở phát điện lớn nhất bang Brandenburg.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cơ quan an ninh Đức gia tăng cảnh giác trước nguy cơ phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ngày 22/8, cơ quan tình báo Đức phát hiện một nơi ẩn náu bí mật chứa 2 khẩu súng ngắn tại khu vực giáp ranh giữa Berlin và bang Brandenburg.

Theo Militarnyi
Tags

mất điện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại