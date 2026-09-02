Một vụ tấn công nghi bằng chất nổ nhằm vào trạm biến áp gần nhà máy nhiệt điện Janschwalde gây mất điện trên diện rộng.

Nhà máy nhiệt điện Janschwalde ở Brandenburg, Đức.

Những đối tượng chưa được xác định đã sử dụng các thiết bị nổ để phá hoại nhà máy nhiệt điện Janschwalde ở bang Brandenburg, Đức.

Trả lời RBB, người phát ngôn của Sở Cảnh sát Brandenburg Stephanie Pilz cho biết các thiết bị nổ được phát hiện tại một trạm biến áp ở Turnau-Prilak, sau khi lực lượng chức năng nhận được thông báo về đường dây điện bị hư hại sáng 1/9.

Các nhân viên cứu hộ và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phát hiện nhiều thiết bị nổ và gây cháy chưa phát nổ. Theo các nguồn tin được báo MAZ dẫn lại, một số thiết bị được xác định là tên lửa.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Cơ quan Cảnh sát Hình sự bang Brandenburg (LKA) bác bỏ thông tin cho rằng các thiết bị được phát hiện là tên lửa.

Theo Bild, LKA đã tiếp quản cuộc điều tra vụ việc.

Nhà máy nhiệt điện Janschwalde ở Brandenburg, Đức. Ảnh: Frank Hammerschmidt/dpa

Thủ hiến bang Brandenburg Dietmar Woidke, trong tuyên bố từ Văn phòng Thủ hiến bang, gọi đây là một “vụ tấn công bị nghi ngờ” và lên án hành động này.

Mục tiêu nhiều khả năng là gây ra một vụ mất điện quy mô lớn tại nhà máy nhiệt điện Jänschwalde ở khu vực lân cận.

Đại diện tập đoàn năng lượng LEAG cũng xác nhận đây là một vụ tấn công. Các chuyên gia xử lý bom mìn hiện đang làm việc tại hiện trường để kiểm tra và vô hiệu hóa những thiết bị nguy hiểm còn lại.

Vị trí của đô thị Turnau-Praylak, nơi xảy ra vụ việc. Bản đồ: Mapy.com

Nhà vận hành lưới điện 50Hertz cho biết vụ tấn công khiến một số đường dây điện bị hư hại và gây mất điện trong thời gian ngắn. Nguồn điện sau đó đã được khôi phục.

Nhà máy nhiệt điện Janschwalde là một trong những cơ sở phát điện lớn nhất bang Brandenburg.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cơ quan an ninh Đức gia tăng cảnh giác trước nguy cơ phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ngày 22/8, cơ quan tình báo Đức phát hiện một nơi ẩn náu bí mật chứa 2 khẩu súng ngắn tại khu vực giáp ranh giữa Berlin và bang Brandenburg.