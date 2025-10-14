Ngày 13 tháng 10, tại khu vực do Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng tấn công đường không quản lý, quân Nga đã thất bại trong một nỗ lực tấn công bằng xe bọc thép và xe mô tô.

"Các cuộc tấn công của đối phương nhắm vào vị trí phòng thủ của binh sĩ Ukraine ở khu vực Myrnograd", trang mạng xã hội chính thức của quân đoàn đưa tin.

Quân Nga đã thực hiện hai cuộc tấn công đồng thời vào các đơn vị thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập số 38 của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Vụ đột kích được lên kế hoạch từ nhiều hướng khác nhau, với sự tham gia của xe bọc thép và các nhóm cơ động.

Từ phía Đông, binh sĩ Nga cố gắng đột phá với sự hỗ trợ của 4 xe MT-LB. Gần như cùng lúc, 4 xe mô tô chở quân cũng cố gắng đột phá vào thành phố từ phía Bắc.Cuộc tấn công của quân Nga vào khu vực Myrnograd bị bẻ gãy.

Quân đoàn DShV số 7 đẩy lui cuộc tấn công của quân Nga

Cả hai đợt tấn công đều bị đẩy lùi, những đơn vị thuộc Quân đoàn 7 của Lực lượng Vũ trang Ukraine phối hợp với lực lượng lân cận đã phá hủy phương tiện đồng thời gây thương vong cho 9 binh sĩ Nga.

Theo thông báo, trong những tuần gần đây, Quân đội Nga đã tập trung xe bọc thép tại khu vực tập trung Pokrovskaya. Họ có thể đang lên kế hoạch sử dụng chúng cho các hoạt động tấn công tiếp theo.

Trong nhiều tháng, quân Nga liên tục sử dụng chiến thuật xâm nhập, tránh tiếp xúc trực tiếp với hỏa lực. Các cuộc tấn công diễn ra lẻ tẻ, không sử dụng phương tiện cơ giới, và không quá 5 lần cố gắng đột phá mỗi ngày.