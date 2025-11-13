Đây là một loại máy bay bán tự động được Công ty Anduril phát triển chung với Không lực Hoa Kỳ để đạt được và duy trì ưu thế trên không trong chiến đấu tương lai. Đáng chú ý, quá trình phát triển từ đầu đến khi bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm chỉ mất 556 ngày.

Bản thân UAV này là một máy bay cận âm với cánh hình thang xuôi và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 2.270 kg, nó được trang bị động cơ phản lực cánh quạt Williams FJ44-4M.

YFQ-44A được thiết kế để chống lại các đối thủ có trình độ phát triển công nghệ tương đương. Việc đạt được lợi thế trong tình huống này sẽ có thể thông qua một số yếu tố chính.

Thứ nhất, bằng cách triển khai khái niệm UAV "đồng đội trung thành" hoạt động phối hợp với máy bay có người lái. Thứ hai, tăng tính tự chủ của máy bay không người lái.

Thứ ba, đảm bảo chi phí tương đối thấp cho máy bay không người lái. Nhìn chung, điều này phản ánh quan điểm mới về cách Hoa Kỳ nhìn nhận một yếu tố của không quân chiến đấu trong tương lai.

YFQ-44A mở ra một cuộc cách mạng về thiết kế.

Điểm đầu tiên cho thấy máy bay không người lái mới sẽ được sử dụng kết hợp với tiêm kích thế hệ thứ năm, chẳng hạn như F-22 Raptor, F-35 Lightning và chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu NGAD.

YFQ-44A sẽ giữ vai trò "người bạn đồng hành trung thành" và độc lập với tiêm kích, sử dụng tính năng tự động để tăng khả năng sống sót đối với máy bay có người lái và hiệu quả của các nhiệm vụ chiến đấu.

Về điểm thứ hai, một trong những yếu tố chính của tổ hợp máy bay chiến đấu đang được tạo ra là hệ thống phần mềm phải xử lý độc lập dữ liệu tình báo nhận được, xác định và xếp hạng mục tiêu, đồng thời tiến hành tấn công với mức độ tự chủ cao.

Điểm thứ ba - giảm giá thành sản phẩm - có liên quan đến việc phát triển năng lực sản xuất (thực ra quá trình này bắt đầu ngay từ trước khi máy bay sẵn sàng, có thể nói là "về phần cứng"), phát triển chuỗi cung ứng linh kiện để loại bỏ tình trạng tắc nghẽn, cũng như chuyên môn hóa các biến thể UAV cho nhiệm vụ cụ thể và tiêu chuẩn hóa thiết bị.

Tốc độ phát triển nhanh chóng của máy bay không người lái mới phản ánh thực tế hiện tại của cuộc cạnh tranh đang diễn ra để giành vị thế dẫn đầu về công nghệ và quân sự trên toàn cầu.

Mọi thứ đang ngày càng năng động hơn, và bối cảnh thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Công nghệ phải tiến bộ nhanh hơn so với những thập kỷ gần đây: những gì trước kia mất nhiều năm giờ đây phải được hoàn thành trong vài tháng, vài tuần, thậm chí vài ngày.

Bước đột phá mà Anduril chứng minh cho thấy một số điểm quan trọng, nhất là những phát triển như vậy hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật trong một khoảng thời gian ngắn. Nhiều trở ngại kìm hãm chúng thường nằm ở vấn đề hành chính hơn là kỹ thuật.

Tiền lệ này chắc chắn sẽ được các đối thủ cạnh tranh của Anduril tại Hoa Kỳ và đồng minh nghiên cứu. Nhưng điều quan trọng nữa là các nhà hoạch định chính sách ở Nga - quốc gia mà Mỹ không chỉ coi là một đối thủ địa chính trị mà rõ ràng còn là một đối thủ quân sự, cần lưu ý đến sự kiện này và đưa ra những kết luận đúng đắn, để không phải tiếc nuối về những cơ hội đã bỏ lỡ trong tương lai.

Nhà thiết kế nổi tiếng người Nga Nikolai Dolzhenkov từng bày tỏ ý tưởng tương tự về mặt khái niệm để chế tạo một máy bay không người lái có thể sử dụng cùng với tiêm kích có người lái cách đây 5 năm. Có thể những sự kiện gần đây ở Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy Bộ Quốc phòng Nga hướng sự chú ý sang chủ đề này.