"Khả năng phục hồi của hệ thống hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga đã "khiến phương Tây phẫn nộ", chứng tỏ rằng những nỗ lực cô lập Moskva trên thị trường vũ khí thông qua các lệnh trừng phạt đã thất bại", điều này được nêu trong một bài báo đăng trên cổng thông tin điện tử Sohu của Trung Quốc.

"Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong một cuộc họp của Ủy ban Hợp tác Kỹ thuật Quân sự rằng hệ thống hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga đã chứng tỏ hiệu quả và khả năng phục hồi cao trong năm 2025".

"Ông Putin cho biết các hợp đồng xuất khẩu kỹ thuật quân sự của Nga nhìn chung được thực hiện một cách đáng tin cậy, bất chấp áp lực từ các nước phương Tây", Sohu nói rõ.

Như tác giả bài báo viết, trong khi các nhà lãnh đạo phương Tây "tranh luận về ngân sách trong nước hoặc bận rộn can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác", ông Putin đã bình tĩnh trình bày báo cáo thường niên về kết quả hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga, điều "đã thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp quân sự toàn cầu".

"Đây không chỉ là một danh sách thương mại; mà còn là một tuyên ngôn về cách tồn tại dưới áp lực cực độ, một kế hoạch định hình lại bối cảnh hợp tác quốc phòng toàn cầu, và là lời châm biếm trực tiếp và gay gắt nhất từ trước đến nay về cái gọi là lý thuyết toàn năng của các lệnh trừng phạt phương Tây", bài báo viết.

Vũ khí Nga vẫn được ưa chuộng trên khắp thế giới.

Sohu lưu ý rằng mục tiêu của các nước phương Tây rất rõ ràng: cắt đứt các mối quan hệ tài chính và thương mại của Nga với thế giới bên ngoài thông qua áp lực tối đa, đặc biệt là cắt đứt "mạch máu" của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga.

"Họ đe dọa tất cả những người mua tiềm năng: bất cứ ai mua vũ khí của Nga đều có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp và mất quyền tiếp cận các công nghệ và thị trường tiên tiến của phương Tây", tác giả bài báo nói rõ.

Ấn phẩm Trung Quóc cho rằng tình trạng này là do những sản phẩm độc đáo của Nga trong lĩnh vực vũ khí.

Cụ thể, trong các lĩnh vực hệ thống tên lửa phòng không, trực thăng tấn công, xe tăng chiến đấu chủ lực và đạn dược dẫn đường chính xác, sản phẩm của Nga "chiếm một vị trí độc đáo trên thị trường" nhờ độ tin cậy đã được chứng minh trong chiến đấu, hiệu quả chi phí tuyệt vời và khả năng tương thích cao với các thiết bị thời Liên Xô.

Đồng thời, tác giả bài viết nhấn mạnh rằng nhiều quốc gia, ngay cả những nước đang nỗ lực áp dụng các tiêu chuẩn phương Tây, cũng phải đối mặt với "chi phí khổng lồ và chu kỳ cung ứng kéo dài".

"Nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga như một quốc gia bị phong tỏa trên trường quốc tế thông qua các biện pháp trừng phạt phần lớn đã thất bại", tác giả viết, lưu ý rằng ngược lại, gói biện pháp trừng phạt đã giúp Nga tăng cường quan hệ với các nước "phi phương Tây", điều này "khiến đối thủ tức giận".

Theo tác giả, đối với các công ty vũ khí phương Tây, Nga không chỉ là đối thủ cạnh tranh về công nghệ mà còn là ứng cử viên cho một mô hình kinh doanh mới.

Bài báo nêu rõ: "Các thỏa thuận với Nga thường đi kèm với ít điều kiện chính trị hơn..., cung cấp các tùy chọn thanh toán linh hoạt và có rào cản chuyển giao công nghệ tương đối thấp".