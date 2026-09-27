HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nổ lớn tại khu phố du lịch nổi tiếng khiến tòa nhà 2 tầng đổ sập, 6 thi thể được tìm thấy dưới đống đổ nát

Phạm Trang
|

Một vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas xảy ra tại khu phố du lịch Plaka, dưới chân thành cổ Acropolis ở thủ đô Athens (Hy Lạp), khiến một tòa nhà 2 tầng đổ sập. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể trong đống đổ nát, trong đó có 4 công dân Mỹ.

Theo giới chức Hy Lạp, vụ nổ xảy ra vào sáng 26/9 tại khu phố Plaka, một trong những khu vực lịch sử nổi tiếng nhất Athens, nằm dưới chân đồi Acropolis, nơi có quần thể di tích cổ được xem là điểm tham quan được ghé thăm nhiều nhất tại Hy Lạp.

Lực lượng cứu hỏa cho biết 6 thi thể đã được tìm thấy trong đống đổ nát của căn nhà 2 tầng bị sập sau vụ nổ.

Clip hiện trường sự việc (Nguồn: NBC News)

Đài truyền hình quốc gia ERT cùng một số cơ quan truyền thông địa phương đưa tin, giấy tờ tùy thân và đồ dùng cá nhân được tìm thấy tại hiện trường cho thấy 4 trong số các nạn nhân là công dân Mỹ, gồm 2 nam và 2 nữ. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận với NBC News rằng 4 công dân Mỹ đã thiệt mạng trong vụ nổ.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình và những người thân yêu của các nạn nhân”, người phát ngôn cho biết.

Thị trưởng Athens Haris Doukas nhận định vụ nổ nhiều khả năng bắt nguồn từ một vụ rò rỉ khí gas nghiêm trọng. Vụ nổ không chỉ khiến tòa nhà bị phá hủy mà còn gây hư hại cho các công trình lân cận. Những tòa nhà này sau đó được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Hai phụ nữ ở một tòa nhà gần đó trên phố Lysikratous bị thương trong vụ việc, theo lực lượng cứu hỏa Hy Lạp.

Khoảng 30 lính cứu hỏa cùng 3 chó nghiệp vụ được huy động tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ. Đến ngày 27/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 6 thi thể trong đống đổ nát. Cuộc điều tra nguyên nhân chính xác của vụ nổ vẫn đang được tiến hành.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy các mảnh vỡ vương vãi khắp lòng đường, trong khi nhiều ô tô đỗ gần đó bị hư hỏng do gạch đá và vật liệu từ tòa nhà rơi xuống.

Andreas Martzaklis, một cư dân sống trong khu vực, cho biết những người được lực lượng cứu hỏa đưa ra khỏi tòa nhà lân cận đều là khách du lịch.

Vụ nổ cũng ảnh hưởng tới một nhà thờ gần hiện trường. Mục sư của nhà thờ cho biết buổi lễ Chủ nhật tuần này sẽ được tổ chức ngoài trời do công trình bị hư hại sau vụ việc.

Nguồn: NBC News

Lời khuyên cho các gia đình đang chuẩn bị làm cầu thang
Tags

Athens

Hy Lạp

rò rỉ khí gas

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại