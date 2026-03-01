HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Nổ lớn rung chuyển thủ đô Iran, Israel tuyên bố đánh vào trung tâm thành phố

Diễm Châu |

Không quân Israel đã mở đợt không kích mới nhằm vào thủ đô Tehran của Iran, theo thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Khói bốc lên ở Tehran vào ngày thứ hai của các cuộc tấn công giữa Israel và Mỹ.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran cho biết nhiều tiếng “nổ khủng khiếp” đã vang lên tại thủ đô Tehran, được cho do các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích.

Theo ghi nhận ban đầu, vụ nổ tạo ra cột khói dày đặc bốc cao trên bầu trời Tehran và khiến nhiều khu vực xung quanh rung chuyển.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận Không quân nước này đang tiến hành một làn sóng không kích mới nhằm vào trung tâm Tehran. Trong tuyên bố chính thức, IDF cho biết: “Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu Chiến dịch ‘Sư tử gầm’, chúng tôi tấn công các mục tiêu của chế độ Iran ngay tại trái tim Tehran”.

Quân đội Israel cho biết trong 24 giờ qua, Không quân nước này đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn nhằm thiết lập ưu thế trên không và “mở đường tiến vào Tehran”.

Hiện chưa có thông tin chính thức về mục tiêu cụ thể của đòn tấn công cũng như thiệt hại ban đầu. Tuy nhiên, hình ảnh và thông tin tại hiện trường cho thấy tâm điểm vụ nổ dường như nằm ở một khu vực có trụ sở cảnh sát quốc gia và Đài Truyền hình Nhà nước Iran.

Diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang, trong bối cảnh xung đột đang lan rộng và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn sâu rộng hơn trong khu vực.

Iran tuyên bố mở "chiến dịch dữ dội nhất lịch sử” trả đũa Mỹ - Israel, 6 nước đồng loạt đóng cửa không phận

