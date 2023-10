"Nổ" là nhân viên hàng không, lừa đảo vài tỷ đồng với thủ đoạn rất cũ

Ngày 28/10, Công an Hà Nội cho hay, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Hà (SN: 1983, HKTT: Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh; hiện trú tại Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, bản thân Nguyễn Vũ Hà làm công việc tự do. Năm 2019, do có quen biết, Hà "nổ" với anh D rằng mình đang làm việc tại Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam, có khả năng xin cho người khác vào làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam.

Vì tin tưởng đối tượng nên trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 3/2020, anh D. đã nhờ Hà xin việc cho 4 người quen. Cả 4 trường hợp này đã chuyển tiền cho Nguyễn Vũ Hà với tổng số tiền là 2,8 tỷ đồng để xin việc. Nhưng sau đó Hà không xin được việc cho bất cứ ai và cũng không trả lại tiền.

Đối tượng Nguyễn Vũ Hà (Ảnh: CA Hà Nội)

Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định Hà còn nhận xin cho người có nhu cầu vào học tại Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và thi đỗ trường Đại học luật Hà Nội. Cụ thể, tháng 7/2023, anh T (trú tại Hà Nội) đã đưa cho Hà 230 triệu đồng để nhờ xin cho con trai vào Đại học luật Hà Nội. Một nạn nhân khác là chị H (trú tại Hà Nội) cũng đưa cho Hà 200 triệu đồng nhờ đối tượng xin cho cháu vào Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Ngoài ra, Hà còn nhận hàng trăm triệu đồng của một số người khác để chạy thi đỗ cao học và thi đỗ chứng chỉ tiếng anh B1 châu Âu. Toàn bộ số tiền các nạn nhân đưa, đối tượng đã tiêu hết và ko lo việc được cho ai.

Công an quận Thanh Xuân cũng đề nghị ai là nạn nhân của đối tượng Hà thì liên hệ Công an quận Thanh Xuân (địa chỉ: 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội hoặc Điều tra viên SĐT 0987178799) để giải quyết vụ việc theo quy định.