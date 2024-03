Ngày 4/3, theo Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bắc Ninh , cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng lừa đảo bằng hình thức nhận tiền xin việc đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1991, trú thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)

Kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Mai và chị N.T.X (39 tuổi, trú tại xã Phú Lâm, huyện Tiên Du) quen biết nhau từ lâu. Cuối năm 2021, biết chị X đang muốn xin cho em trai là N.T.Đ vào làm ở Cục Hải quan Bắc Ninh. Mặc dù chỉ là lao động tự do, nhưng Mai nói với chị X, bản thân Mai là con dâu tương lai của một lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và là cháu dâu tương lai của Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh có thể xin được vào làm việc tại Cục Hải Quan Bắc Ninh.

Đối tượng Mai.

Để tạo niềm tin cho chị X, Mai lập nhiều tài khoản zalo giả mạo của những người có chức vụ, quyền hạn và người thân thích của những người này, tự nhắn tin vào các tài khoản đó rồi chụp lại tin nhắn gửi cho chị X. Tin lời Mai, từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2023, chị X đã nhiều lần chuyển cho Mai tổng số hơn 8,7 tỷ đồng để nhờ Mai xin việc cho anh Đ (em trai chị X) vào Cục Hải quan Bắc Ninh .

Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Mai đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết, không làm gì giúp cho chị X như đã hứa. Chị X đã nhiều lần tìm gặp, đòi tiền nhưng Mai không trả nên đã làm đơn trình báo Cơ quan điều tra.

Với các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mai về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".