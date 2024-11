Nổ kinh hoàng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Nga bị ám sát: Moscow hành động khẩn, bí ẩn dòng chữ "thanh trừng"

Tờ Kommersant (Nga) dẫn hai nguồn tin trong cơ quan hành pháp của Nga cho hay, một chiếc xe đã phát nổ trên phố Tarasa Shevchenko, thành phố Sevastopol (thuộc bán đảo Crimea do Nga kiểm soát) vào sáng ngày 13/11, khiến Đại tá hạng 1 Hải quân Nga Valery Trankovsky thiệt mạng.

Một số tờ báo đưa thông tin ban đầu rằng, ông Trankovsky là chỉ huy lữ đoàn tàu và xuồng tên lửa số 41 của Hạm đội Biển Đen (Nga). Tuy nhiên, theo Kommersant, chức danh chính xác của ông Trankovsky là Tham mưu trưởng, phó chỉ huy lữ đoàn tàu và xuồng tên lửa số 41 của Hạm đội Biển Đen.

Ông Trankovsky 47 tuổi, tốt nghiệp Học viện hải quân St. Petersburg mang tên Kuznetsov. Kể từ năm 2018, ông đã phục vụ trong Hạm đội Biển Đen và sau đó tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Nổ bom kinh hoàng – Nga hành động khẩn

Vào khoảng 10h sáng 13/11 (theo giờ Moscow), chiếc xe do ông Trankovsky cầm lái đã bất ngờ phát nổ khi đang di chuyển trong khu vực siêu thị Fresh trên phố Tarasa Shevchenko.

Hình ảnh chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn sau vụ nổ. Nguồn: Lenta

Tờ Gazeta (Nga) cho biết, một thiết bị nổ tự chế đã được gắn dưới gầm xe và được kích hoạt nổ từ xa. Theo các nhân chứng, vụ nổ mạnh tới mức cửa sổ của các căn hộ quanh hiện trường gần như bị "thổi bay". Chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn, khói bốc ra từ mui xe và phía dưới gầm xe có một lỗ thủng.

Đoạn video do kênh Telegram "ChP Sevastopol" đăng tải cho thấy lực lượng cứu hộ, các chuyên gia cùng cảnh khuyển tới hiện trường chỉ trong vòng 6 phút sau khi sự việc xảy ra, họ nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi xe. Hiện tại, lối tiếp cận nơi xảy ra vụ việc đã bị phong tỏa.

Tờ báo địa phương ForPost (Sevastopol) dẫn lời một số nhân chứng nói rằng họ nghe thấy tới 2 vụ nổ.

"Vụ việc xảy ra chỉ cách tôi 200 mét. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là một quả tên lửa bắn trúng siêu thị Fresh. Tiếng nổ rất lớn, tôi thấy mọi người chạy khỏi siêu thị và một chiếc xe bị vỡ thành nhiều mảnh. Sau đó, Bộ Tình huống khẩn cấp đến và đưa nạn nhân ra ngoài" – Một nhân chứng kể lại.

Ông Trankovsky đã tử vong do bị thương nặng. Theo thông tin do ForPost nắm được, chân của ông Trankovsky bị "xé toạc" do vụ nổ và xương chậu tổn thương nghiêm trọng.

Các thông tin về vụ việc đã được Ủy ban điều tra Liên bang Nga tại Crimea và Sevastopol xác nhận. Cơ quan này cho biết họ đã ngay lập tức mở một vụ án hình sự về hành vi khủng bố và buôn bán trái phép chất nổ, theo khoản b, phần 3 Điều 205 và phần 1 Điều 222.1 Bộ Luật hình sự Liên bang Nga.

"Các điều tra viên đã yêu cầu tiến hành các bước kiểm tra cần thiết, và đang xác định những phía có liên quan tới tội ác này" - Ủy ban điều tra Nga cho biết trong tuyên bố chính thức.

Ông Trankovsky đã tử vong do bị thương quá nặng. Ảnh: NV

Thông tin về thiết bị nổ tự chế

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Cơ quan ứng phó khẩn cấp Nga cho biết, thiết bị nổ tự chế (IED) được sử dụng trong vụ đánh bom xe có sức công phá tương đương 200g thuốc nổ TNT.

Theo người đứng đầu thành phố Sevastopol Mikhail Razvozzhayev cho biết, thủ phạm đã theo dõi Đại tá Nga trong vòng 1 tuần trước khi thực hiện vụ ám sát.

Ủy ban điều tra Nga cho biết thêm rằng, đây là một hành vi khủng bố nghiêm trọng, với khung hình phạt tối đa có thể lên tới 20 năm tù.

SBU tuyên bố đứng sau vụ đánh bom

Không lâu sau vụ việc, hãng tin BBC Ukrainian Service dẫn nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận, lực lượng của họ đã tham gia vào vụ đánh bom trên phố Tarasa Shevchenko, khiến Đại tá Trankovsky thiệt mạng. Tuy nhiên, nguồn tin của SBU không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Hãng tin Reuters (Anh) cũng dẫn một nguồn tin trong SBU xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết, ông Trankovsky "là một trong những mục tiêu cấp cao nhất của Ukraine cho tới nay".

Theo nguồn tin này, ông Trankovsky được xem là "mục tiêu hợp pháp" theo luật chiến tranh vì "những tội ác chiến tranh" mà ông bị cáo buộc như ra lệnh tấn công tên lửa vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine, trong đó tiêu biểu nhất là cuộc tấn công thảm khốc vào thành phố Vinnytsia tháng 7/2022.

Hiện trường vụ nổ bom. Nguồn: Lenta

Bí ẩn dòng chữ "đã thanh trừng"

Reuters cho biết, trước khi ông Trankovsky thiệt mạng, một số nhân vật có tầm ảnh hưởng ở Nga theo đường lối ủng hộ xung đột, như nhà báo Darya Dugina, blogger chiến tranh Vladlen Tatarsky và cựu chỉ huy tàu ngầm Stanislav Rzhitsky, cũng đã bị ám sát.

Điểm chung của các nhân vật này là họ đều được liệt kê trong Myrotvorets (Người gìn giữ hòa bình) – một cơ sở dữ liệu quy mô lớn và không chính thức của Ukraine về những người mà họ coi là "kẻ thù của đất nước".

Vào ngày 13/11, tức ngày ông Trankovsky bị ám sát, bức ảnh của viên Đại tá Nga trên trang web này đã bị ghi đè dòng chữ "Đã thanh trừng" màu đỏ.

Cơ quan an ninh Liên bang Nga vào tháng 12 năm ngoái cho biết, họ đã phá được một mạng lưới điệp viên Ukraine ở Crimea, cáo buộc nhóm người này tham gia vào nỗ lực ám sát các nhân vật ủng hộ Nga. Tuy nhiên, các mạng lưới mới sau đó đã được xây dựng nhanh chóng.

Theo tờ Lenta (Nga), vụ nổ ở Sevastopol là vụ ám sát thứ hai nhằm vào các nhân viên quân sự cấp cao của Nga trong vòng 1 tháng qua.

Trước đó, vào ngày 16/10, gần làng Melenki (huyện Solnechnogorsk thuộc vùng Moscow), một kẻ không rõ danh tính đã nã đạn vào một đại tá lực lượng đặc nhiệm quân đội Nga, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Tới nay, thủ phạm vẫn chưa được tìm thấy.