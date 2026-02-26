Nợ có khả năng mất vốn của một ngân hàng tăng vọt lên gần 30.000 tỷ, vượt cả BIDV, VietinBank, Vietcombank và VPBank

Trong năm 2025, quy mô nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) ghi nhận tăng tại nhiều nhà băng lớn. Theo thống kê từ 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán cho thấy, tổng số dư nhóm nợ này tại thời điểm 31/12/2025 đạt 166.707 tỷ đồng, tăng thêm 34.251 tỷ đồng, tương đương mức tăng 26% so với cuối năm 2024.

Dẫn đầu danh sách là Sacombank (STB) với 29.906 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn, tăng mạnh 21.036 tỷ đồng, tương ứng gấp 3,4 lần mức ghi nhận cuối năm 2024. Nợ có cả năng mất vốn của Sacombank chủ yếu tăng mạnh trong quý 4/2025 với mức tăng 18.400 tỷ đồng. Diễn biến trên khiến ngân hàng này hiện có dư nợ nhóm 5 lớn nhất hệ thống dù quy mô tín dụng chỉ đứng ở ví trí thứ 10, chưa bằng một nửa các ngân hàng trong nhóm Big4.

Nguồn: BCTC Sacombank

Tính đến 31/12/2025, nợ nhóm 5 của BIDV (BID) ở mức 25.807 tỷ đồng, tăng thêm 6.006 tỷ đồng, tương đương 30% so với cuối năm 2024. Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, BIDV tiếp tục là nhà băng có quy mô nợ có khả năng mất vốn lớn nhất. Mức tăng này diễn ra trong bối cảnh tín dụng toàn hệ thống mở rộng, kéo theo áp lực phân loại nợ và trích lập dự phòng gia tăng.

Tương tự, VietinBank (CTG) ghi nhận 19.847 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn, tăng 6.136 tỷ đồng, tương ứng 45%. Mức tăng tương đối cao cho thấy xu hướng dịch chuyển chất lượng nợ ở một số phân khúc khách hàng, dù quy mô vẫn thấp hơn đáng kể so với BIDV.

VPBank (VPB) đứng thứ tư với 9.155 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn, tăng thêm 3.036 tỷ đồng, tương ứng 50%. Đây là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng mạnh trong năm qua, phản ánh áp lực từ mảng bán lẻ và tài chính tiêu dùng – những lĩnh vực thường có rủi ro tín dụng cao.

Trái ngược với xu hướng chung, Vietcombank (VCB) là ngân hàng hiếm hoi trong nhóm dẫn đầu ghi nhận mức giảm. Nợ có khả năng mất vốn của Vietcombank tại thời điểm cuối năm 2025 đạt 8.686 tỷ đồng, giảm 1.606 tỷ đồng, tương đương mức giảm 16% so với trước đó. Diễn biến này cho thấy sự cải thiện tương đối về chất lượng tài sản, đồng thời giúp ngân hàng duy trì vị thế thận trọng trong quản trị rủi ro.

Ngoài nhóm ngân hàng lớn kể trên, một số nhà băng khác cũng ghi nhận quy mô nợ có khả năng mất vốn đáng chú ý như NVB (7.903 tỷ đồng), SHB (7.195 tỷ đồng), MBB (6.421 tỷ đồng) hay VIB (6.361 tỷ đồng).

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý 4/2025

Xét trên toàn bộ 27 ngân hàng trong bảng thống kê, xu hướng gia tăng nợ có khả năng mất vốn vẫn chiếm ưu thế. Cụ thể, có 18/27 ngân hàng ghi nhận số dư tăng so với cùng kỳ, trong khi 9 ngân hàng ghi nhận giảm. Điều này phần nào phản ánh áp lực chất lượng tài sản vẫn hiện hữu, dù mức độ biến động giữa các nhà băng khá phân hóa.

Trong nhóm tăng mạnh nhất, Sacombank tiếp tục là cái tên nổi bật khi quy mô nợ có khả năng mất vốn tăng tới 237% – cao nhất hệ thống cả về giá trị tuyệt đối lẫn tốc độ tăng trưởng.

Theo sau là TCB với mức tăng 82%, LPB tăng 76%, HDB tăng 59% và VPBank tăng 50%. Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, VietinBank tăng 45% còn BIDV tăng 30%, cho thấy áp lực gia tăng nợ nhóm 5 không chỉ tập trung ở khối tư nhân mà còn xuất hiện tại các ngân hàng lớn.

Ngược lại, một số nhà băng ghi nhận mức giảm mạnh. Đáng chú ý nhất là ABBank với mức giảm tới 73%, tiếp đến là Ngân hàng Quốc Dân (NVB) giảm 40%, SHB giảm 35% và ACB giảm 24%.



