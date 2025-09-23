Nissan trình diễn công nghệ tự lái thế hệ mới, nhắm xây dựng cả 1 hệ sinh thái từ pin, động cơ đến phần mềm

Nissan vừa gây chú ý khi trình diễn công nghệ hỗ trợ lái thế hệ mới kết hợp trí tuệ nhân tạo của startup Anh Wayve, xử lý trọn vẹn một hành trình thử nghiệm vào giờ cao điểm trong lòng thủ đô Nhật Bản. Hình ảnh chiếc Nissan Ariya vận hành trơn tru qua từng nút giao đông đúc không chỉ mang ý nghĩa trình diễn kỹ thuật, mà còn là thông điệp cho thấy hãng xe Nhật đang nghiêm túc gia nhập cuộc đua công nghệ tự lái, với đối thủ được nhắc đến nhiều nhất là Tesla.

Theo Reuters, hệ thống mới của Nissan được trang bị tới 11 camera, 5 radar và 1 cảm biến LiDAR, kết hợp cùng công nghệ học máy của Wayve. Thay vì dựa vào bản đồ tĩnh hay những thuật toán quy tắc cứng nhắc, trí tuệ nhân tạo này được huấn luyện từ dữ liệu thực tế, đủ khả năng “đọc” tình huống bất ngờ trên đường phố: từ một chiếc xe bất ngờ dừng lại, một người đi xe đạp rẽ gấp, đến nhóm học sinh sang đường khi đèn vừa chuyển vàng. Trong buổi chạy thử, chiếc xe không chỉ dừng chính xác trước vạch mà còn thể hiện khả năng dự đoán tình huống khá linh hoạt, điều khiến nhiều phóng viên quốc tế thừa nhận họ bất ngờ trước độ “mượt” của hệ thống.

Điểm đáng chú ý là Nissan không che giấu tham vọng cạnh tranh trực diện với Tesla. Trong khi hãng xe Mỹ thường được nhắc đến với hệ thống Full Self-Driving, vốn đã được triển khai cho hàng trăm nghìn khách hàng tại Mỹ nhưng vẫn vướng nhiều tranh cãi về an toàn và pháp lý, Nissan lại lựa chọn hướng tiếp cận thận trọng hơn. Họ xác định công nghệ hiện tại vẫn ở mức độ Level 2 – tức người lái phải luôn đặt tay trên vô lăng và sẵn sàng can thiệp – song tập trung tối đa vào việc chứng minh khả năng xử lý trong môi trường đô thị thực tế.

Tokyo, với những con đường hẹp, giao cắt phức tạp, được coi như “phòng thí nghiệm sống” cho bất kỳ công nghệ lái tự động nào. Nếu một hệ thống có thể chạy ổn định ở đây, nó hoàn toàn có thể thích nghi ở nhiều đô thị khác trên thế giới.

Tuy nhiên, cuộc chơi không hề đơn giản. Tesla dù nhiều lần bị chỉ trích vẫn đang nắm lợi thế nhờ lượng dữ liệu khổng lồ từ đội xe đã triển khai. Công nghệ FSD của họ vẫn dựa chủ yếu vào camera và radar, tránh sử dụng LiDAR để giảm chi phí, nhưng việc có hàng triệu tình huống thực tế từ người dùng giúp hệ thống liên tục học và nâng cấp. Ngược lại, Nissan chọn LiDAR – công nghệ vốn bị đánh giá là đắt đỏ – để bảo bảo độ chính xác và an toàn. Cách tiếp cận này tuy khiến chi phí đội lên, nhưng lại tạo niềm tin rằng hệ thống sẽ nhận diện môi trường một cách tin cậy hơn, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc thời tiết xấu.

Các chuyên gia nhận định, việc Nissan chính thức công bố kế hoạch thương mại hóa hệ thống vào năm 2027 cho thấy đây không chỉ là màn trình diễn công nghệ. Với doanh số toàn cầu đang gặp nhiều thách thức, hãng xe Nhật cần một điểm nhấn để tái định vị trên bản đồ cạnh tranh quốc tế. Đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và công nghệ hỗ trợ lái chính là con đường họ chọn, đặc biệt khi thị trường xe điện ngày càng khốc liệt. Nissan hiểu rằng chỉ bán xe điện thôi là chưa đủ, bởi tương lai của ngành công nghiệp ô tô không chỉ nằm ở động cơ mà còn ở “bộ não” điều khiển chiếc xe.

Dĩ nhiên, rào cản phía trước vẫn còn nguyên vẹn. Các quy định về an toàn và pháp lý đang trở thành thách thức lớn với mọi hãng. Tesla không ít lần đối diện điều tra sau những vụ tai nạn liên quan đến Autopilot và điều đó khiến các nhà quản lý ngày càng siết chặt hơn. Nếu Nissan muốn đưa hệ thống mới ra thị trường, họ buộc phải chứng minh rằng công nghệ này không chỉ hoạt động trơn tru trong thử nghiệm có kiểm soát, mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành hàng loạt. Cùng với đó, chi phí sản xuất và bảo trì hệ thống LiDAR vẫn là dấu hỏi, khi thị trường đại chúng vốn nhạy cảm với giá cả.

Sự kiện thử nghiệm tại Tokyo dù vậy vẫn tạo hiệu ứng tích cực. Các nhà quan sát cho rằng việc Nissan mạnh dạn thử sức ở môi trường đô thị phức tạp là tín hiệu cho thấy hãng sẵn sàng bước vào một giai đoạn mới. Trong bức tranh toàn cảnh, công nghệ tự lái không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa Tesla và phần còn lại, mà còn là thước đo cho sự thích ứng của ngành ô tô trước kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Tham vọng làm xe tự lái của Nissan thực chất không tách rời mà nằm trong một chiến lược tổng thể lớn hơn mà hãng đã vạch ra trong nhiều năm qua: vừa điện khí hóa đội xe, vừa chuyển đổi thành một “công ty di chuyển thông minh” thay vì chỉ là một nhà sản xuất ô tô truyền thống.

Trong kế hoạch Nissan Ambition 2030, hãng đặt mục tiêu tung ra hơn 15 mẫu xe điện mới, đồng thời đầu tư mạnh vào công nghệ hỗ trợ lái và kết nối. Việc phát triển xe tự lái được coi là “chân kiềng” song hành với xe điện, bởi một chiếc xe điện thông minh sẽ chỉ thực sự khác biệt khi được tích hợp khả năng lái bán tự động hoặc tự động toàn phần. Chính vì vậy, khi trình diễn hệ thống ProPILOT thế hệ mới dựa trên trí tuệ nhân tạo của Wayve, Nissan muốn cho thấy rằng họ đang xây dựng một hệ sinh thái di chuyển trọn vẹn: từ pin điện, động cơ, phần mềm quản lý, cho tới bộ não tự lái.

Điều đáng chú ý là Nissan không đơn độc trong hành trình này. Hãng đã hợp tác với nhiều đối tác quốc tế, từ các công ty công nghệ như Wayve đến những tập đoàn xe hơi khác trong khuôn khổ liên minh Renault–Nissan–Mitsubishi. Sự liên kết này mang lại lợi thế về nguồn lực nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu và tăng tốc phát triển. Thay vì tự mình gánh toàn bộ chi phí khổng lồ, Nissan chọn cách tận dụng sức mạnh tập thể.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ chính sách hỗ trợ cho xe điện và công nghệ tự lái, coi đây là một phần của chiến lược công nghiệp quốc gia. Nissan, với vị thế là một trong những “lá cờ đầu” hiển nhiên muốn tận dụng sự hậu thuẫn đó để không chỉ giữ thị phần nội địa mà còn củng cố tên tuổi ở thị trường toàn cầu.

