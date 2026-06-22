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Nissan Tekton được hãng gọi là ‘tiểu Patrol’, chốt ra mắt tháng sau cạnh tranh Creta, Seltos

Hoàng Dũng
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Nissan vừa công bố thêm hình ảnh hé lộ mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên Tekton trước ngày ra mắt toàn cầu vào 9/7 tới. Được mệnh danh là "Baby Patrol", Tekton sở hữu thiết kế vuông vức, khỏe khoắn và chia sẻ nền tảng với Renault Duster.

Nissan vừa công bố thêm hình ảnh hé lộ mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên Tekton trước ngày ra mắt toàn cầu vào 9/7 tới. Điều đáng chú ý là video teaser mới nhất cho thấy Nissan Tekton xuất hiện cùng "đàn anh" Patrol thế hệ mới. Hãng xe Nhật Bản cũng không ngần ngại gọi mẫu xe sắp ra mắt là "Baby Patrol", qua đó nhấn mạnh mối liên hệ về ngôn ngữ thiết kế giữa hai mẫu xe.

Đây được xem là sản phẩm quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục SUV của Nissan tại nhiều thị trường đang phát triển. Tại Ấn Độ, Tekton sẽ cạnh tranh Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq...

Tekton được ví như tiểu Patrol. Ảnh: Nissan

Qua những hình ảnh được công bố, Nissan Tekton sở hữu phần đầu xe vuông vức với lưới tản nhiệt cỡ lớn, dải đèn LED định vị kéo dài toàn chiều rộng đầu xe và logo Nissan phát sáng ở trung tâm. Cụm đèn chiếu sáng chính có đồ họa hình chữ L đặt dọc, tạo cảm giác khá giống Patrol.

Nắp ca-pô được tạo hình cơ bắp hơn, trong khi dòng chữ "TEKTON" xuất hiện nổi bật ở phần đầu xe. Tổng thể thiết kế hướng tới phong cách SUV khỏe khoắn thay vì kiểu crossover mềm mại thường thấy trong phân khúc.

Theo các thông tin đã được công bố trước đó, Nissan Tekton sẽ phát triển trên nền tảng CMF-B của liên minh Renault-Nissan. Đây cũng là nền tảng đang được sử dụng cho Renault Duster thế hệ mới. Điều này đồng nghĩa Tekton nhiều khả năng sẽ chia sẻ phần lớn cấu trúc khung gầm, hệ truyền động và một số trang bị với Duster, nhưng được Nissan thiết kế lại ngoại thất theo phong cách riêng.

Chiếc xe được bắt gặp chạy thử. Ảnh: Rushlane

Một số nguồn tin cho biết xe có thể được trang bị các động cơ xăng tăng áp tương tự Duster, đồng thời Nissan cũng đang nghiên cứu tùy chọn hybrid nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc.

Thông tin về nội thất hiện chưa được Nissan công bố chính thức. Tuy nhiên, các nguồn tin từ thị trường Ấn Độ cho rằng Tekton có thể được trang bị cụm màn hình kép, sạc điện thoại không dây, camera 360 độ cùng gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 trên các phiên bản cao cấp.

Hiện Nissan mới xác nhận thời điểm ra mắt toàn cầu vào ngày 9/7. Các thông số kỹ thuật chi tiết, danh sách trang bị cũng như giá bán vẫn chưa được công bố.

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Tags

Nissan

Kia Seltos

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