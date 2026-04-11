Nissan NX8 - SUV to hơn X-Trail nhưng quy đổi chưa tới 600 triệu đồng, 4 màn hình siêu khủng, bản điện chạy 650km/sạc

Nissan vừa chính thức mở bán mẫu SUV tầm trung NX8 tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới trong dòng sản phẩm N-series hướng đến phân khúc khách hàng phổ thông. Được phát triển thông qua liên doanh với Dongfeng, NX8 gia nhập đội hình cùng các mẫu sedan N6 và N7 đã ra mắt trước đó, mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hệ truyền động điện hóa hiện đại.

Thiết kế ngoại thất của NX8 đồng nhất với ngôn ngữ tạo hình của các mẫu sedan cùng dòng, nổi bật với bề mặt thân xe mượt mà và mặt ca-lăng tối giản không lưới tản nhiệt. Điểm nhấn ấn tượng nằm ở dải đèn định vị ban ngày trải dài toàn bộ chiều rộng đầu xe, ôm trọn cụm đèn pha tách biệt và kéo dài sang hai bên chắn bùn.

Phía sau, cụm đèn hậu OLED cũng được thiết kế xuyên suốt, tạo vẻ hiện đại và bề thế. Tổng thể xe mang tỷ lệ của một mẫu SUV truyền thống nhưng không kém phần tinh tế với tay nắm cửa dạng ẩn và phần hông xe cơ bắp.

Về kích thước, Nissan NX8 sở hữu chiều dài 4.870 mm, rộng 1.920 mm và cao 1.680 mm, đi cùng trục cơ sở đạt 2.917 mm. Những thông số này cho thấy NX8 dài hơn mẫu X-Trail khoảng 222 mm và ngắn hơn Pathfinder 152 mm. Tuy nhiên, trục cơ sở của xe lại dài hơn Pathfinder 17 mm, hứa hẹn mang lại không gian nội thất rộng rãi và thoải mái vượt trội cho hành khách.

Bước vào bên trong, khoang lái của NX8 gây choáng ngợp với cặp màn hình giải trí 15,6 inch đặt trên bảng táp-lô, tách biệt hoàn toàn với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch. Hệ thống này vận hành trên nền tảng chip xử lý Qualcomm Snapdragon 8295P mạnh mẽ. Ở phiên bản cao cấp nhất, xe còn được trang bị màn hình hiển thị kính lái thực tế ảo tăng cường (AR-HUD) lên tới 63 inch và hệ thống âm thanh 25 loa cao cấp.

Các tiện nghi xa xỉ khác bao gồm ghế ngồi "không trọng lực" AI Zero Gravity 2.0 tích hợp tính năng massage, sưởi ấm và thông gió. Xe còn sở hữu hệ thống kiểm soát luồng gió không tiếp xúc, tủ lạnh mini trên xe và công nghệ ngăn ngừa say xe Motion Sickness Prevention 3.0. Đặc biệt, khoang cabin 5 chỗ có khả năng biến đổi thành không gian nghỉ ngơi như một chiếc sofa hoặc giường ngủ nhờ hàng ghế trước có thể ngả phẳng hoàn toàn.

Về mặt an toàn, mẫu SUV này được trang bị tới 29 cảm biến, bao gồm cả cảm biến Lidar gắn trên nóc xe. Đây là nền tảng phần cứng cho hệ thống hỗ trợ lái nâng cao phát triển cùng Momenta, hứa hẹn khả năng tự hành thông minh và an toàn.

Nissan cung cấp cho NX8 hai tùy chọn hệ truyền động: thuần điện (BEV) và điện mở rộng quãng đường (EREV), cả hai đều sử dụng pin lithium sắt photphat (LFP) từ CATL. Phiên bản EREV kết hợp động cơ tăng áp 1,5 lít đóng vai trò máy phát điện với mô-tơ điện công suất 335 mã lực, cho phạm vi hoạt động thuần điện 310 km và tổng quãng đường di chuyển lên tới 1.450 km theo chuẩn CLTC.

Trong khi đó, phiên bản thuần điện BEV có hai mức công suất là 288 mã lực và 335 mã lực, với tầm hoạt động lần lượt là 580 km và 650 km. Đặc biệt, bộ pin 81 kWh hỗ trợ sạc siêu nhanh với công suất tối đa 463 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 12 phút.

Tại thị trường Trung Quốc, Nissan NX8 đang được mở bán với mức giá ưu đãi trong giai đoạn ra mắt dao động từ 149.900 đến 199.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 578 triệu đến 771 triệu VNĐ). Sau giai đoạn này, giá niêm yết tiêu chuẩn sẽ ở mức 159.900 đến 209.900 Nhân dân tệ (khoảng 616 triệu đến 810 triệu VNĐ).

Mức giá này được đánh giá là cực kỳ cạnh tranh, thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe điện cùng phân khúc tại thị trường phương Tây. Hiện tại, Nissan mới chỉ phân phối NX8 tại Trung Quốc, nhưng có kế hoạch xuất khẩu mẫu xe này sang các thị trường khác trong tương lai gần.

