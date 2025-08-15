Nissan N7 chạy điện chưa chắc được bán ở Việt Nam nhưng mẫu xe này thì có thể: Kiểu động cơ tương tự Kicks, 208 mã lực, hứa hẹn đến ĐNÁ

Trong bối cảnh thị trường xe hơi Trung Quốc đang ngày càng cạnh tranh và đa dạng, Nissan đã không ngần ngại giới thiệu một mẫu xe mới mang tên N6, được sản xuất thông qua liên doanh với Dongfeng. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài gây ấn tượng với thiết kế tinh tế, Nissan N6 còn ghi điểm bởi sự kết hợp giữa động cơ xăng và hệ thống hybrid, tạo nên một trải nghiệm lái xe độc đáo.

Khi nhìn qua, N6 có thể khiến bạn lầm tưởng với mẫu xe hoàn toàn điện Nissan N7 từng trưng bày ở Việt Nam. Tuy nhiên, một sự khác biệt quan trọng là N6 nhỏ gọn hơn và sử dụng hệ thống plug-in hybrid thay vì hoàn toàn dựa trên điện như N7. Mẫu N7 đã tạo được tiếng vang mạnh mẽ tại Trung Quốc và dự kiến sẽ có mặt trên thị trường quốc tế vào năm sau.

Nissan N6 (trái) trông hao hao N7 (phải). Ảnh: Nissan, Bảo Lâm

Thiết kế có phần quen thuộc nhưng lại không kém phần mới lạ là điều đầu tiên thu hút người tiêu dùng. Mặc dù chưa được Nissan chính thức công bố, nhưng thông qua Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, có thể biết được một vài điểm ở N6.

Mẫu xe này chia sẻ nhiều đặc trưng thiết kế với N7, nhưng có những điểm nhấn riêng biệt. Đèn pha LED chia đôi phía dưới được thiết kế lại để phù hợp hơn với lưới tản nhiệt V-Motion đặc trưng của Nissan.

Nhìn từ bên hông, Nissan N6 sắc sảo hơn với kính xe và các đường nét thân xe được chỉnh sửa nhẹ nhàng. Xe giữ nguyên tay nắm cửa kiểu mới chìm vào thân, một đặc điểm phổ biến trong thiết kế xe hiện đại, đặc biệt là xe điện và hybrid.

Ở phần đuôi xe, sự khác biệt càng trở nên rõ ràng hơn. Đèn hậu LED kéo dài có thiết kế đơn giản hơn, và cản sau mang dáng dấp truyền thống hơn với ống xả được tinh tế giấu kín. Tương tự N7, N6 cũng sẽ có biểu tượng Nissan phát sáng ở cả hai đầu xe.

Nissan N6 nếu về Việt Nam sẽ đấu Toyota Camry, Mazda6, Kia K5. Ảnh: Nissan

Về kích thước, Nissan N6 có chiều dài 4.831mm, chiều rộng 1.885mm và chiều cao 1.491mm, với chiều dài cơ sở là 2.815mm. Kích thước này tiệm cận Mazda6, cho thấy mẫu xe này vẫn nằm trong nhóm xe cỡ D dù nhỏ gọn hơn N7.

Mặc dù chưa có hình ảnh nội thất, chúng ta có thể kỳ vọng rằng Nissan N6 sẽ chia sẻ nhiều thiết kế cabin với N7. Điều này có nghĩa là một bảng điều khiển tối giản với màn hình thông tin giải trí độc lập 15,6inch, một màn đồng hồ lớn, hai bệ sạc không dây và vô lăng hai chấu hiện đại.

Tham khảo nội thất mẫu Nissan N7 đã đến Việt Nam. Ảnh: Bảo Lâm

Về động cơ, Nissan N6 được trang bị động cơ xăng 1.5L của Dongfeng, sản sinh ra công suất 95 mã lực. Kết hợp với một động cơ điện cho công suất 87 mã lực, tổng công suất cực đại đạt 208 mã lực. Giống như hệ thống e-Power mới nhất của Nissan, rất có thể động cơ điện sẽ đảm nhận toàn bộ công việc lái xe, lấy năng lượng từ gói pin lithium iron phosphate, mặc dù dung lượng cụ thể vẫn chưa được công bố.

Nissan N6 dự kiến được phân phối ở Đông Nam Á. Ảnh: Nissan

Nissan N6 dự kiến sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào cuối năm nay. Với kế hoạch quốc tế hóa mẫu N7, không loại trừ khả năng N6 cũng sẽ được tung ra thị trường toàn cầu. Các thị trường tiềm năng có thể bao gồm Đông Nam Á, Trung Đông và một số khu vực chọn lọc tại châu Âu.