Nissan Kicks đua giá với Xforce, Creta: Giảm gần 200 triệu tại đại lý, bản 'full option' còn dưới 670 triệu đồng

Kicks liên tục giảm giá tại đại lý

Mức giảm giá 150-170 triệu đồng với Nissan Kicks đã được nhiều đại lý công bố từ cuối năm ngoái. Bước sang năm 2024, những chiếc Kicks sản xuất năm 2023 bị thụt lùi mất một "đời". Có lẽ vì vậy nên các đại lý công bố chính sách giảm giá mạnh hơn cho mẫu xe này.

Tại một đại lý khu vực miền Trung, tư vấn bán hàng ở đây cho biết những chiếc Kicks V đang được giảm tiền mặt 190 triệu đồng. Ngoài ra, đại lý còn tặng thêm cho khách mua xe một số phụ kiện như dán phim cách nhiệt, trải sàn, bọc vô-lăng...

Nissan Kicks đang được giảm giá mạnh tại đại lý.

Mỗi đại lý có một chính sách giảm giá khác nhau. Do đó, những ai có nhu cầu mua xe nên tham khảo ở nhiều nơi trước khi đưa ra quyết định. Ví dụ như một đại lý khác ở khu vực phía Bắc chỉ giảm khoảng hơn 180 triệu đồng tiền mặt, cộng thêm phụ kiện tặng kèm.

Theo thông tin từ đại lý, Kicks hiện chỉ còn bản V. Bản E đang hết hàng.

Giá Kicks hấp dẫn hơn so với các đối thủ

Kicks từng có giá đắt đỏ khi so với các đối thủ trong phân khúc SUV/crossover hạng B. Tuy nhiên, giá bán sau khuyến mãi của mẫu xe này giờ đây cạnh tranh hơn, thấp hơn nhiều xe khác đồng hạng.

Mẫu xe/phiên bản Giá thực tế (tham khảo) Nissan Kicks V 668 triệu Hyundai Creta Cao cấp 678 triệu Mitsubishi Xforce Premium (chưa phải cao cấp nhất) 680 triệu Yaris Cross Hybrid 765 triệu

Cùng là xe hybrid, Yaris Cross có giá bán thực tế cao hơn khoảng 100 triệu đồng so với Kicks.

Kicks là xe khác biệt trong phân khúc

Kicks và Yaris Cross là 2 mẫu xe hybrid trong phân khúc. Điểm khác biệt của Kicks so với Yaris Cross cũng như hầu hết xe hybrid đang có mặt tại Việt Nam nằm ở cơ chế hoạt động của động cơ hybrid này. Kicks giống như xe điện và pin được sạc từ máy phát chạy xăng.

Động cơ e-Power của Kicks là sự kết hợp của mô-tơ điện công suất 129 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm, với máy xăng có dung tích 1.2L, công suất 79 mã lực, mô-men xoắn 103 Nm. Xe có chế độ chạy điện hoàn toàn (EV) và công nghệ e-Pedal giúp hãm tốc mà không cần đạp phanh.

Kicks giống như xe điện được bổ trợ bởi động cơ xăng.

Kicks có nội thất khá hiện đại với màn hình 7 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm 8 inch cảm ứng, cần số điện tử, phanh đỗ điện tử có tự động giữ và điều hòa tự động. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn dùng gương chống chói chỉnh tay, ghế lái chỉnh tay và không có cửa sổ trời trên bản cao cấp nhất.

So với các đối thủ, Kicks có phần thua thiệt về công nghệ an toàn. Creta, Yaris Cross hay HR-V đều có những tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như giữ làn đường, phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng... còn Kicks không có. Điểm nổi bật nhất trong trang bị an toàn của Kicks V là camera 360 độ và cảnh báo mất tập trung, phát hiện vật thể di chuyển.