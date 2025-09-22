Nissan Almera bản giữa giảm đến 80 triệu đồng, giá thực tế thấp hơn Vios, City bản thiếu nhưng vẫn khó đua doanh số

Nissan Almera phiên bản V đang được đồng loạt giảm giá 40 triệu đồng trên toàn quốc, đưa giá bán từ 529 triệu đồng xuống 489 triệu đồng. Tham khảo một số đại lý cho thấy, mức giảm có thể lớn hơn, khoảng 50 triệu đồng.

Cá biệt, một đại lý ở khu vực miền Trung còn giảm tới 80 triệu đồng đối với Almera V màu xanh dương, đưa giá bán chỉ còn 449 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giảm này chỉ áp dụng với xe sản xuất năm 2024 và số lượng còn lại là rất ít.

Nissan Almera V được giảm 40 triệu đồng trên toàn quốc.

Ngoài ra, khách hàng được thêm tặng gói phụ kiện, bảo hiểm tổng trị giá 10 triệu đồng. Đây là chính sách chung trên toàn quốc. Bên cạnh đó, các phiên bản EL và VL không được áp dụng ưu đãi do khan hàng.

Mức giảm trên chưa đủ giúp Nissan Almera V tạo ưu thế lớn, trong bối cảnh các mẫu xe đối thủ cũng có chương trình ưu đãi riêng. Toyota Vios và Honda City giảm giá 100% lệ phí trước bạ, còn Hyundai Accent được khuyến mãi tối đa 40 triệu đồng.

Dù không có báo cáo doanh số nhưng thực tế Nissan Almera khó so sánh với các đối thủ cùng phân khúc khi lượng xe bắt gặp trên đường là không nhiều. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Toyota Vios đạt doanh số 7.204 xe, Honda City đạt 5.902 xe, Hyundai Accent đạt 4.629 xe, lần lượt chiếm vị 3 vị trí dẫn đầu phân khúc sedan hạng B.

Nissan Almera đang bán tại Việt Nam đang là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 11/2024. Xe được phân phối với 3 phiên bản, nhập khẩu Thái Lan.

Bản mới tinh chỉnh nhẹ ở ngoại thất. Có thể dễ dàng nhận ra điểm khác biệt ở mặt lưới tản nhiệt lớn hơn. Bộ mâm 16 inch dạng phay mới có trên bản cao cấp nhất. Cụm đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED vẫn tương tự bản cũ.

Ở bên trong, thay đổi dễ nhận thấy nhất là bệ tỳ tay cho cả ghế trước và sau - chi tiết mà nhiều người dùng từng mong muốn có trên bản cũ. Điểm mới khác bên trong còn có sạc không dây. Một số trang bị nổi bật khác bên trong xe có màn hình 7 inch sau vô-lăng, màn hình 8 inch cảm ứng trung tâm, đề nổ bằng nút bấm, điều hòa tự động.

Động cơ xe vẫn là máy 1.0L tăng áp, công suất 100 PS và mô-men xoắn 152 Nm, kết hợp số CVT cho cả 3 phiên bản. Phanh đĩa ở bánh trước, còn bánh sau dùng phanh tang trống.

Trang bị an toàn của Almera thay đổi nhiều. Trong đó, đáng chú ý nhất là gói hỗ trợ lái tiên tiến ADAS với các tính năng cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo lệch làn và đèn chiếu xa thông minh. Mẫu xe này còn có camera 360 độ và cảm biến áp suất lốp.