Nissan 370Z Nismo số sàn duy nhất Việt Nam rao 3,7 tỷ đồng: Đắt hơn RX 350 bản 'base' mua mới, bù lại 'xe gần như mới' cho người thích sưu tầm

Một chiếc Nissan 370Z bản Nismo đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Người bán cho biết xe thuộc đời 2020, odo khoảng 4.000km nên được ví von "xe gần như mới, sưu tầm là quá hợp". Mức giá sang tay là khoảng 3,7 tỷ đồng. Mức giá này thậm chí còn đắt hơn cả bản tiêu chuẩn của Lexus RX 350 (khoảng 3,5 tỷ đồng).

Theo tìm hiểu, chiếc Nissan 370Z này được đưa về nước vào khoảng giữa năm 2021 và là một trong hai chiếc bản Nismo đang lăn bánh tại Việt Nam. Đặc biệt hơn, chiếc xe rao bán sử dụng hộp số sàn 6 cấp trong khi chiếc còn lại dùng hộp số tự động.

Nissan 370Z Nismo đời 2020 đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá khoảng 3,7 tỷ đồng.

Ngoại thất của xe được sơn màu đen với các đường kẻ đỏ điểm xuyết ở cản trước, ốp hông và cản sau. Bộ mâm của bản Nismo là loại 19 inch của hãng RAYS.

Cảm quan ngoại thất của xe vẫn ở mức ổn sau gần 6 năm xuất xưởng. Dù màu đen vốn dễ để lộ khuyết điểm nhưng màu sơn vẫn bóng bẩy, các chi tiết choá đèn chưa ố mờ hay xuống cấp. Phần cửa sổ sau được chủ cũ trang trí bằng mảng ốp khe thoáng khá lạ lẫm.

Bên trong cabin, Nissan 370Z Nismo hướng tới trải nghiệm vận hành nên dùng ghế thể thao của Recaro bọc Alcantara phối hai tông màu, ôm sát cơ thể. Vô-lăng thể thao cũng được bọc bằng chất liệu tương tự. Tiện nghi như khởi động nút bấm, hệ thống âm thanh Bose 6 loa, màn hình giải trí trung tâm có những kết nối cơ bản đều có mặt để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Tình trạng ghế lái cho thấy dấu hiệu hao mòn nhẹ do quá trình sử dụng, trong khi các chi tiết khác vẫn khá mới.

Cảm quan phần ghế ngồi đã có sự xuống cấp nhẹ, đặc biệt phần sườn ghế lái đã bị nhăn và da không còn được căng do quá trình lên/xuống xe tạo thành. Ngoài ra, các chi tiết Alcantara chưa cho thấy dấu hiệu bị bết hay phần cần số bọc da vẫn còn khá mới.

Điểm nổi bật ở bản Nismo là khối động cơ V6 3.7L hút khí tự nhiên sử dụng công nghệ van biến thiên VVEL, cho công suất khoảng 350 mã lực và mô-men xoắn tối đa hơn 370 Nm. Sức mạnh được truyền xuống bánh sau qua hộp số sàn 6 cấp. Hộp số này còn tích hợp cơ chế SynchroRev Match (hay còn gọi là vù ga) giúp cân bằng tốc độ động cơ khi chuyển số, mang lại cảm giác sang số mượt mà và tập trung lái hơn.

So với Nissan 370Z thông thường, bản Nismo còn được tinh chỉnh hệ thống treo, bổ sung các thanh cân bằng giúp xe cứng vững và ổn định hơn khi vận hành. Hệ thống treo trên bản Nismo cũng được tinh chỉnh để phù hợp với hiệu suất xe như đĩa phanh lớn cùng cùm phanh 4 piston phía trước và 2 piston phía sau.

Một số hình ảnh khác của chiếc Nissan 370Z Nismo đang được rao bán: