Ninh Dương Lan Ngọc thông báo nóng việc ngừng phát tán hình ảnh

Công ty của Ninh Dương Lan Ngọc đã phản hồi trước những thông tin sai lệch.

Là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng với công chúng, việc nghệ sĩ bị lợi dụng hình ảnh, mạo danh đã không còn quá xa lạ. Mới đây, công ty quản lý Ninh Dương Lan Ngọc đã đăng tải thông báo chính thức liên quan đến việc hình ảnh của nữ diễn viên bị sử dụng trái phép trong hoạt động quảng cáo. Theo nội dung thông báo, thời gian gần đây, phía công ty ghi nhận nhiều tài khoản và trang mạng xã hội sử dụng công nghệ AI để tạo dựng hình ảnh, video có sự xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc, vợ chồng Lucie - Tuấn Dương và bé Nami nhằm quảng bá, giới thiệu cho một thương hiệu cà phê.

Trước sự việc này, phía công ty phát thông báo nóng khẳng định Ninh Dương Lan Ngọc hoàn toàn không tham gia bất kỳ hoạt động quảng cáo, đại diện hình ảnh hay hợp tác truyền thông nào liên quan đến sản phẩm nói trên. Không chỉ nữ diễn viên, phía công ty cũng nhấn mạnh bé Nami không tham gia bất kỳ hoạt động quảng cáo hoặc hợp tác thương mại nào với sản phẩm này. Đồng thời, đơn vị quản lý cho biết họ không tiếp nhận, ký kết hoặc ủy quyền bất kỳ hợp đồng booking, quảng cáo hay truyền thông nào liên quan đến thương hiệu.

Phía công ty quản lý của Lan Ngọc cho biết cô không hợp tác với thương hiệu cà phê như những bức ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội

Đáng chú ý, công ty cho biết việc sử dụng hình ảnh các nghệ sĩ và bé Nami dưới mọi hình thức để quảng bá sản phẩm khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản đều là hành vi không được cho phép. Vì vậy, đơn vị này yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đơn vị truyền thông, nhà phân phối và các bên liên quan ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng, phát tán, chia sẻ hoặc khai thác hình ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc.

Bên cạnh yêu cầu gỡ bỏ các nội dung vi phạm, phía công ty cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn như sau: "Đối với các trường hợp cố tình tiếp tục sử dụng trái phép hình ảnh hoặc có hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ cũng như công ty, Light On sẽ tiến hành thu thập chứng cứ và thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Light On sẽ bảo lưu toàn bộ quyền và xem xét áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết đối với các tổ chức, cá nhân tiếp tục có hành vi sử dụng trái phép hình ảnh của nghệ sĩ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan theo quy định của pháp luật".

Phía quản lý nghiêm túc yêu cầu cư dân mạng và các bên liên quan ngừng phát tán hình ảnh của Lan Ngọc

Trong bối cảnh công nghệ AI phát triển mạnh, việc hình ảnh người nổi tiếng bị cắt ghép hoặc giả lập để quảng bá sản phẩm mà chưa có sự cho phép đang trở thành vấn đề đáng lo ngại. Chỉ với vài thao tác, các nội dung giả mạo có thể được tạo ra với mức độ chân thực cao, khiến nhiều người dùng khó phân biệt thật - giả. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của nghệ sĩ mà còn tiềm ẩn nguy cơ khiến người tiêu dùng hiểu lầm, đưa ra quyết định mua hàng dựa trên những thông tin không chính xác.

Từ câu chuyện của Ninh Dương Lan Ngọc, nhiều ý kiến cho rằng người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo hơn trước những video, hình ảnh quảng cáo có sự xuất hiện của người nổi tiếng. Thay vì tin ngay vào những nội dung lan truyền với tốc độ chóng mặt, khán giả nên kiểm chứng thông tin từ trang cá nhân hoặc đơn vị quản lý chính thức của nghệ sĩ, đặc biệt với các quảng cáo liên quan đến sản phẩm tiêu dùng.

Ninh Dương Lan Ngọc nhiều lần vướng vào sự cố bị mạo danh, sử dụng hình ảnh trái phép cho mục đích thương mại

Bên cạnh đó, sự phát triển của AI cũng đặt ra câu hỏi về giới hạn của những "trò đùa" trên mạng xã hội. Việc sử dụng công nghệ để ghép mặt, giả giọng hay tạo video nhằm mục đích giải trí có thể mang lại tiếng cười trong một số trường hợp, nhưng khi hình ảnh của người khác bị khai thác để quảng cáo, trục lợi hoặc gây hiểu lầm thì câu chuyện không còn dừng ở một nội dung vui vẻ. Ranh giới giữa sáng tạo và xâm phạm quyền hình ảnh ngày càng mong manh, đòi hỏi cả người tạo nội dung lẫn người tiếp nhận thông tin phải có trách nhiệm hơn.

Cư dân mạng nên tỉnh táo hơn khi tiếp nhận thông tin

Ảnh: FBNV