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Ninh Bình: Cháy lớn ở nhà thờ giáo xứ Áng Sơn

Minh Đức
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Tối 20/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực mái gỗ của nhà thờ giáo xứ Áng Sơn (giáo phận Phát Diệm, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi phần mái cùng nhiều tài sản bên trong nhà thờ...

Khoảng 19h15 ngày 20/8, người dân phát hiện lửa bùng lên tại khu vực mái nhà thờ giáo xứ Áng Sơn (giáo phận Phát Diệm), thuộc phố Đại Sơn, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Do phần mái được làm chủ yếu bằng gỗ, cộng với khu vực cháy ở trên cao và có gió, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo thành đám cháy lớn.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ đã triển khai các biện pháp dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, 3 xe chữa cháy chuyên dụng, 2 máy bơm cơ động cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã được điều động đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Do đám cháy xảy ra trên cao, diện tích cháy lớn, công tác tiếp cận và khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình chữa cháy, khu vực xảy ra hỏa hoạn xuất hiện mưa lớn, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng khống chế đám cháy.

Sau hơn một giờ triển khai các biện pháp chữa cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ phần mái phía trên khu vực cạnh tháp chuông và gian cung thánh bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều vật dụng, tài sản bên trong nhà thờ cũng bị lửa làm hư hỏng.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Tây Hoa Lư cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong nhà thờ không có người.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định do chập điện. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu và điều tra để xác định chính xác nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại của vụ cháy.

Tags

phường Tây Hoa Lư

Cháy lớn ở nhà thờ

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