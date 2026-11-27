Tỉnh Ninh Bình thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan mới, chuẩn bị đưa bộ máy đi vào hoạt động từ ngày 1/12/2026.

Sáng 27/11, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chủ trì hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn và công tác cán bộ thuộc UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao quyết định cho các nhân sự.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Theo đó, tỉnh thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ. Các cơ quan sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1/12/2026.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm tính từ ngày 1/12/2026 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/12/2026. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm.

Tiếp đó, hội nghị công bố 13 quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý. Trong đó, ông Nguyễn Đức Cường và bà Đinh Thị Thu Thủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 10 cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc, gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tân Anh, Ngô Thanh Tuân, Vũ Thanh Lịch, Trịnh Xuân Lộc, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Cao Tấn, Nguyễn Văn Trọng, Phạm Duy Phong và Đỗ Quang Trung.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Bích Lụa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương; bảo đảm bộ máy tinh gọn, đồng bộ, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đây cũng là bước triển khai gắn với việc hoàn thiện, vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng đội ngũ cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường công tác, đoàn kết cùng tập thể cơ quan mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan hiện nay tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đến hết ngày 30/11/2026, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các đơn vị mới chính thức hoạt động từ ngày 1/12/2026, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước liên tục, thông suốt, không để người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp bộ máy.